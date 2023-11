IMAGO / Niviere David Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Felipe Melo ostro odpowiedział na słowa Kyliana Mbappe

Brazylijski piłkarz Fluminense stanął w obronie południowoamerykańskiej piłki

Były gracz Juventusu wezwał gwiazdę PSG do zachowania ciszy

Kylian Mbappe mocno oberwał. Felipe Melo odniósł się do słów Francuza

Kylian Mbappe przed mistrzostwami świata w Katarze nie przemyślał jednej z wypowiedzi, ubliżając reprezentacjom z Ameryki Południowej. Teraz na wszystko odpowiedział mu Felipe Melo, gracz Fluminense, a niegdyś piłkarz m.in. Juventusu i Interu.

– Przewagą, którą mamy Europejczycy, jest to, że cały czas rozgrywamy między sobą mecze na wysokim poziomie, takie jak na przykład Liga Narodów. Kiedy dotrzemy na mistrzostwa świata, będziemy gotowi. Gdzie Brazylia i Argentyna nie mają tego poziomu w Ameryce Południowej. Piłka nożna nie jest tak zaawansowana jak w Europie – mówił Mbappe w 2022 roku.

– Mbappé to idiota. W finale strzelił trzy gole, ale Argentyna została mistrzem, a Messi jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Musi się jeszcze wiele nauczyć, nie może rozmawiać o futbolu południowoamerykańskim. To świetny zawodnik, który zdobędzie trzy lub cztery Złote Piłki, ale musi zachować ciszę. Przychodzą z Europy, żeby szukać zawodników tutaj, a nie we Francji – odpowiedział Felipe Melo.

