IMAGO / Mickael Chavet Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W mediach ponownie odżył temat transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Królewscy oficjalnym oświadczeniem zaprzeczyli wszelkim doniesieniom

Według niektórych źródeł Los Blancos zrezygnowali już z pozyskania gwiazdy PSG

Jednak najnowsze informacje mówią, że Florentino Perez opracował chytry plan

Real Madryt stwarza pozory. Kylian Mbappe wciąż na radarze Królewskich

Kylian Mbappe to bez wątpienia przyszłość światowego futbolu. Real Madryt zabiega o usługi Francuza od kilku lat, ale co roku transakcja nie może dojść do skutku.

W ostatnim czasie Królewscy zaczęli się odcinać od medialnych spekulacji. Wydano oświadczenie, w którym podkreślono, że na ten moment nie podjęto żadnych kroków ws. transferu Kyliana Mbappe.

– Biorąc pod uwagę informacje opublikowane przez różne media, w których pojawiają się spekulacje na temat rzekomych negocjacji pomiędzy zawodnikiem Kylianem Mbappe a naszym klubem, Real Madryt pragnie podkreślić, że informacje te są całkowicie fałszywe i że takie negocjacje z zawodnikiem PSG nie miały miejsca – czytamy w komunikacie klubu.

Niektóre źródła podały również, że Los Blancos całkowicie zrezygnowali z Mbappe ze względu na przedłużające się negocjacje. Jednak jak twierdzi serwis RMC Sport, wszystko to jest celowym działaniem Realu Madryt.

Według najnowszych informacji Florentino Perez chce stworzyć narrację, która zakłada brak zainteresowania gwiazdą PSG. Hiszpański klub poprzez wyciek do prasy daje zawodnikowi do zrozumienia, że ​​będzie musiał on sam zrobić krok naprzód, aby podpisać kontrakt z Realem Madryt.

Zobacz także: Ancelotti rekordzistą. Trener Realu wyprzedził legendę