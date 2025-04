Mourinho nie uniknął kary po burzliwych derbach Stambułu

Jose Mourinho został zawieszony na trzy mecze w tureckiej Super Lig po incydencie w derbach Stambułu. Trener Fenerbahce uszczypnął w nos szkoleniowca Galatasaray Okan Buruka, co wywołało burzę na boisku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Mourinho zawieszony po derbach Stambułu

Derby Stambułu między Fenerbahce a Galatasaray ponownie dostarczyły emocji, ale tym razem nie tylko sportowych. Fenerbahce, prowadzone przez Jose Mourinho, przegrało 1:2 w Pucharze Turcji, ale to wydarzenia po końcowym gwizdku przyciągnęły największą uwagę.

Po zakończeniu spotkania na boisku doszło do bójki, w którą zaangażowani byli zarówno piłkarze, jak i członkowie sztabów obu drużyn. W wyniku zamieszania sędzia ukarał czterech zawodników czerwonymi kartkami: Freda i Merta Hakana Yandasa z Fenerbahce oraz Kerema Demibraya i Barisa Alpera Yilmaza z Galatasaray.

Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak zachowanie Mourinho, który podszedł do trenera Galatasaray Okan Buruka i uszczypnął go w nos. Buruk upadł na murawę, trzymając się za twarz w geście bólu, co tylko podgrzało atmosferę na stadionie.

Turecka Federacja Piłki Nożnej szybko zareagowała na incydent, ogłaszając, że Jose Mourinho zostanie zawieszony na trzy mecze za swoje zachowanie. Łącznie nałożono osiem zawieszeń: dwa dla zawodników Galatasaray i sześć dla przedstawicieli Fenerbahce, w tym dla Mourinho.

Decyzja władz wywołała mieszane reakcje wśród kibiców i ekspertów. Mourinho, znany ze swojej kontrowersyjnej osobowości, po raz kolejny znalazł się w centrum skandalu, który zdominował dyskusję o derbach Stambułu. Tymczasem Fenerbahce będzie musiało poradzić sobie bez swojego charyzmatycznego trenera w nadchodzących ligowych starciach.