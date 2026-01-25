Mourinho na dywaniku u kibiców! Protest fanów Benfiki

Benfica notuje bardzo rozczarowujący sezon. Sposobu na poprawę sytuacji w klubie nie potrafi znaleźć Jose Mourinho. Jak podaje O Jogo kibice Orłów zorganizowali protest, domagając się wyjaśnień.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Benfica zawodzi, kibice mają dość. Mourinho stanął z nimi oko w oko

Benfica w ciągu ostatnich kilku tygodni odpadła z Pucharu Portugalii, Pucharu Ligi, a także prawdopodobnie z Ligi Mistrzów. Na ten moment Orły zajmują dopiero 29. miejsce w tabeli fazy ligowej z dorobkiem 6 punktów. Do rozegrania pozostało im jeszcze jedno spotkanie. Natomiast szanse na awans do TOP24 trzeba rozpatrywać w kontekście cudu.

Na początku sezonu w Lizbonie doszło do zmiany trenera. Stery w klubie przejął Jose Mourinho, ale słynny Portugalczyk nie potrafi ustabilizować formy zespołu. Sytuacja powoli wymyka się spod kontroli, co nie podoba się kibicom.

Jak donosi O Jogo, fani Benfiki zorganizowali ostatnio protest, w którym udział wzięło ok. 200 kibiców. Przed obiektami treningowymi zablokowali wjazd, doprowadzając do konfrontacji z zawodnikami, trenerem oraz zarządem. Tamtejsze media sugerują, że czterech przedstawicieli grupy kibiców stanęło twarzą w twarz m.in. z Jose Mourinho i Nicolasem Otamendim. Sytuacja została opanowana, ale z całą pewnością atmosfera wokół Estadio da Luz pozostanie napięta przez jakiś czas. Przynajmniej do momentu poprawy wyników.

Mourinho przejął Benfikę w połowie września. W tym czasie prowadził drużynę w 26 meczach, a jego bilans to 15 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. W tabeli ligi portugalskiej Orły zajmują 3. miejsce ze stratą 10 punktów do FC Porto, które jest liderem.