IMAGO / Angelo Carconi Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii

Portugalczyk 26 stycznia obchodzi swoje 61. urodziny

Jego lista sukcesów robi gigantyczne wrażenie

61. urodziny Jose Mourinho. Oto lista sukcesów Portugalczyka

Jose Mourinho zapisał się na kartach piłkarskiej historii. Portugalski szkoleniowiec w trakcie swojej kariery prowadził m.in. Chelsea, Real Madryt, Inter Mediolan i Manchester United. Swoje największe sukcesy święcił kilkanaście lat temu, ale obecnie i tak jest silnym nazwiskiem na rynku trenerskim.

W ostatnim czasie Portugalczyk nie radził sobie najlepiej, co poskutkowało zwolnieniem z AS Romy. Wydaje się jednak, że kibice Giallorossich będą go miło wspominać, ponieważ The Special One po 30 latach przerwy dostarczył im europejskie trofeum, wygrywając Ligę Konferencji Europy.

Pełna lista sukcesów Jose Mourinho robi ogromne wrażenie. Portugalczyk nie zdobył trofeum tylko z jednym klubem. Chodzi oczywiście o Tottenham, który zwolnił go na kilka dni przed finałem krajowego pucharu.

Lista sukcesów Jose Mourinho

Tytuł Liczba wygranych Liga Portugalska 2 Premier League 3 Serie A 2 La Liga 1 Superpuchar Portugalii 1 Puchar Portugalii 1 Puchar Anglii 1 Puchar Ligi Angielskiej (Puchar EFL/Puchar Carabao) 4 Tarcza Wspólnoty FA 2 Puchar Włoch 1 Superpuchar Włoch 1 Puchar Króla 1 Superpuchar Hiszpanii 1 Liga Mistrzów UEFA 2 Puchar UEFA (Liga Europy) 2 Liga Konferencji UEFA 1 Łącznie 26 źródło: goalballlive.com

Czytaj dalej: Przepisy Serie A bezlitosne dla Jose Mourinho