Moder poza składem Feyenoordu. Van Persie przekazał nowe wieści

Jakub Moder od początku sezonu zmaga się z kontuzją pleców. Robin van Persie opowiedział o sytuacji reprezentanta Polski. Z wypowiedzi cytowanej przez portal feyenoord24.net wynika, że uraz pomocnika Feyenoordu jest poważniejszy, niż przypuszczano.

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Uraz Modera jest poważniejszy, niż na początku zakładaliśmy – mówi Van Persie

Feyenoord, choć odpadł w eliminacjach Ligi Mistrzów, to doskonale sobie radzi w rozgrywkach ligowych. Po 5. kolejkach Eredivisie mają na swoim koncie komplet zwycięstw. Z przewagą trzech punktów nad PSV Eindhoven zajmują 1. miejsce w tabeli. Mimo bardzo dobrych wyników Robin van Persie, czyli trener zespołu nie miał najlepszych wiadomości dla fanów dotyczących m.in. Jakuba Modera.

Moder od początku sezonu ani razu nie pojawił się na boisku. Wszystko przez kontuzję pleców, jakiej doznał w trakcie przygotowań do trwającej kampanii. Ze względu na uraz ominęło go wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiele wskazuje na to, że w Biało-Czerwonych barwach nie zobaczymy go także w październiku. Robin van Persie zdradził, że kontuzja jest poważniejsza, niż sądzili.

– Jego uraz jest poważniejszy, niż na początku zakładaliśmy. Niemniej, jeśli spojrzymy całościowo, mamy obecnie około 88% zawodników dostępnych do gry. To bardzo dobry wynik i mniej więcej taki procent dostępności trzeba utrzymywać. Oczywiście, liczyliśmy, że Moder wróci szybciej, ale w tej sprawie nie możemy pozwolić sobie na pośpiech – powiedział Robin van Persie, cytowany przez portal feyenoord24.net.

Na chwilę obecną trudno przewidzieć, kiedy Moder będzie w pełni zdrowy. Oprócz polskiego piłkarza trener Feyenoordu w najbliższym meczu nie będzie mógł skorzystać także z kilku innych zawodników. Starcie z AZ Alkmaar opuszczą Hwang In-beom i Jordan Lotomba.