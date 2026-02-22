Jest decyzja ws. Pietuszewskiego! Składy na mecz Porto – Rio Ave

FC Porto zagra w niedzielę późnym wieczorem 22 lutego z Rio Ave. Wiadomo, czy na boisku od pierwszych minut zagrają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oto składy na mecz Porto - Rio Ave.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek

Oficjalne składy na mecz Porto – Rio Ave

FC Porto w niedzielę wieczorem zagra kolejny mecz, którego stawką będą ligowe punkty. Po trudnej przeprawie przed tygodniem z Nacional (1:0), teraz przyszedł czas na starcie z Rio Ave. Drużyna trenera Francesco Fariolego jest rozbita kontuzjami, dlatego w wyjściowym składzie pojawiło się kilku zawodników, którzy na co dzień są tylko rezerwowymi.

Ze względu na uraz nie zagra m.in. Jakub Kiwior. Reprezentant Polski doznał kontuzji w meczu ze Sportingiem. Do gry ma wrócić w ostatni weekend lutego, a więc na konfrontację z Arouca. Na boisku będziemy oglądać za to dwóch innych Polaków.

W pierwszym składzie znalazł się tradycyjnie Jan Bednarek. Z kolei na skrzydle po raz kolejny od pierwszych minut zagra Oskar Pietuszewski. Dla nastolatka to już drugie z rzędu spotkanie, w którym wychodzi w pierwszym składzie. Tydzień temu także znalazł się w wyjściowej jedenastce, spędzając na boisku godzinę. Będzie to już jego piąte spotkanie w barwach FC Porto.

Oficjalne składy na mecz FC Porto – Rio Ave:

Porto: Costa – Alberto, Bednarek, Rosario, Zaidu – Varela, Froholdt, Veiga, Pepe, Pietuszewski, Gul

Rio Ave: Van der Gouw – Vrousai, Brabec, Gustavo, Richards – Nikitscher, Ntoi – Bezerra, Pohlmann, Spikic – Blesa

Mecz FC Porto – Rio Ave rozpocznie się o godzinie 21:30. Warto dodać, że zawodnikiem gości jest bramkarz Cezary Miszta. Ze względu na kontuzję zabrakło go w kadrze meczowej. Smoki po 22. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 59 punktów.