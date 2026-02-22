Jest decyzja ws. Pietuszewskiego! Składy na mecz Porto – Rio Ave

20:21, 22. lutego 2026 21:39, 22. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Porto zagra w niedzielę późnym wieczorem 22 lutego z Rio Ave. Wiadomo, czy na boisku od pierwszych minut zagrają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Oto składy na mecz Porto - Rio Ave.

Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek

Oficjalne składy na mecz Porto – Rio Ave

FC Porto w niedzielę wieczorem zagra kolejny mecz, którego stawką będą ligowe punkty. Po trudnej przeprawie przed tygodniem z Nacional (1:0), teraz przyszedł czas na starcie z Rio Ave. Drużyna trenera Francesco Fariolego jest rozbita kontuzjami, dlatego w wyjściowym składzie pojawiło się kilku zawodników, którzy na co dzień są tylko rezerwowymi.

Ze względu na uraz nie zagra m.in. Jakub Kiwior. Reprezentant Polski doznał kontuzji w meczu ze Sportingiem. Do gry ma wrócić w ostatni weekend lutego, a więc na konfrontację z Arouca. Na boisku będziemy oglądać za to dwóch innych Polaków.

W pierwszym składzie znalazł się tradycyjnie Jan Bednarek. Z kolei na skrzydle po raz kolejny od pierwszych minut zagra Oskar Pietuszewski. Dla nastolatka to już drugie z rzędu spotkanie, w którym wychodzi w pierwszym składzie. Tydzień temu także znalazł się w wyjściowej jedenastce, spędzając na boisku godzinę. Będzie to już jego piąte spotkanie w barwach FC Porto.

Oficjalne składy na mecz FC Porto – Rio Ave:

Porto: Costa – Alberto, Bednarek, Rosario, Zaidu – Varela, Froholdt, Veiga, Pepe, Pietuszewski, Gul

Rio Ave: Van der Gouw – Vrousai, Brabec, Gustavo, Richards – Nikitscher, Ntoi – Bezerra, Pohlmann, Spikic – Blesa

Mecz FC Porto – Rio Ave rozpocznie się o godzinie 21:30. Warto dodać, że zawodnikiem gości jest bramkarz Cezary Miszta. Ze względu na kontuzję zabrakło go w kadrze meczowej. Smoki po 22. kolejkach zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 59 punktów.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź