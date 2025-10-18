Jan Bednarek strzelił premierowego gola dla Porto. Polak błysnął w Portugalii [WIDEO]

Jan Bednarek wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy w barwach FC Porto. Polski obrońca zdobył bramkę w spotkaniu Pucharu Portugalii przeciwko CD Celoricense.

Debiutancki gol Jana Bednarka w barwach FC Porto

Jan Bednarek w letnim oknie transferowym zamienił Southampton na FC Porto. Portugalski gigant zapłacił za reprezentanta Polski 7,5 miliona euro. Były zawodnik Lecha Poznań po ośmiu latach opuścił Wyspy Brytyjskie i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Partnerem Bednarka w drużynie jest Jakub Kiwior, który został z kolei wypożyczony z Arsenalu.

29-letni stoper szybko zyskał zaufanie trenera i stał się ważną postacią defensywy Smoków. W lidze portugalskiej rozegrał dotąd osiem spotkań, a w Lidze Europy wystąpił dwukrotnie. W sobotę po raz pierwszy pojawił się na boisku w Pucharze Portugalii, w meczu z czwartoligowym CD Celoricense i od razu błysnął formą.

Już w 9. minucie spotkania Bednarek otworzył wynik, pewnym uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Dzięki temu Porto objęło prowadzenie w starciu 1/32 finału. W drugiej połowie Polak obejrzał żółtą kartkę, natomiast Jakub Kiwior został zmieniony w przerwie.

– Hej, polscy przyjaciele, zgadnijcie, kto strzelił? – możemy przeczytać profilu portugalskiego klubu w mediach społecznościowych. W najbliższy czwartek Porto zagra w trzeciej kolejce Ligi Europy z Nottingham Forest na City Ground.

Bednarek w Premier League rozegrał łącznie aż 184 mecze, w których strzelił dziewięć goli. Tymczasem w kadrze narodowej dotąd uzbierał 72 spotkania. Jedyną bramkę zanotował za kadencji Adama Nawałki z Japonią na mistrzostwach świata w 2018 roku.