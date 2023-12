Giorgio Chiellini rozważa zakończenie kariery. Wczoraj rozegrał prawdopodobnie ostatnie spotkanie w piłkarskiej karierze. Obrońca zakomunikował, że ostateczną decyzję podejmie po powrocie do Włoch.

Imago / Adam Cairns Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini blisko podjęcia decyzji o zakończeniu kariery

Włoch wczoraj wraz ze swoją drużyną przegrał finałowy mecz play-offów w MLS

Kontrakt z Los Angeles FC obowiązuje do końca roku

Giorgio Chiellini rozważa koniec kariery

Giorgio Chiellini podczas pomeczowej konferencji prasowej przyznał, że myśli nad przejściem na emeryturę. Włoch dołączył do Los Angeles FC w 2022 roku i już w pierwszym sezonie świętował z drużyną zdobycie mistrzowskiego tytułu. Wczoraj był bliski powtórzenia sukcesu, lecz zespół z miasta aniołów przegrał finałowe starcie 1-2 z Columbus Crew. Wobec wygasającego wraz z końcem roku kontraktu 39-latek poważnie zastanawia się nad kontynuowaniem kariery piłkarskiej.

– To była piękna podróż. Wczoraj mówiłem o tym, że niestety, ale jedna z drużyn będzie musiała przegrać. Jeśli chodzi o mnie, to mógł być mój ostatni mecz. Byłem bardzo skupiony na nim. Teraz chce cieszyć się rodziną, wrócić do Włoch i podjąć decyzję. Nie chce o czymś decydować, a później zmieniać zdanie – powiedział.

– To była piękna podróż od samego początku. Szczerze mówiąc, miałem wiele marzeń i zdałem sobie sprawę, że spełniło się ich więcej niż zakładałem – dodał.

Giorgio Chiellini, zanim trafił do ligi MLS przez 17 lat grał dla Juventusu. W Turynie uzyskał status legendy, a w barwach “Starej Damy” zagrał aż 561 spotkań, w których strzelił 36 bramek i zaliczył 26 asyst. Na swoim koncie ma między innymi 9 mistrzowskich tytułów w Serie A oraz po 5 zdobytych pucharów i superpucharów Włoch. Z reprezentacją Włoch zdobył mistrzostwo Europy w 2021 roku.