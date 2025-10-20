Flick może być dumny. Jego asystent trenerem krajowego giganta

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Danny Röhl i Hansi Flick

Flick pracował z nim w Bayernie i reprezentacji. Objął 55-krotnego mistrza kraju

Szkocki gigant ma nowego trenera. Szkoleniowcem Rangers FC został Danny Röhl, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku. Dla 36-latka to druga samodzielna praca. Wcześniej Niemcem przede wszystkim był asystentem bardziej doświadczonych trenerów, takich jak Ralph Hasenhüttl i Hansi Flick.

Z Austriakiem współpracował w RB Lipsk (1 lipca 2016 – 30 czerwca 2018) i Southampton (12 grudnia 2018 – 5 sierpnia 2019), natomiast ze swoim rodakiem w Bayernie Monachium (6 sierpnia 2019 – 30 czerwca 2021) i reprezentacji Niemiec (1 sierpnia 2021 – 10 września 2023).

We can today confirm the appointment of Danny Röhl as men’s first-team head coach.



Full Details ⬇️ — Rangers Football Club (@RangersFC) October 20, 2025

Röhl od 13 października 2023 roku do 29 lipca 2025 roku był odpowiedzialny za wyniki Sheffield Wednesday na poziomie Championship. Sowy poprowadzi w łącznie 89 meczach, z których 34 zakończyły się zwycięstwem, 19 remisem i 36 porażką.