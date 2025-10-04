Erik ten Hag krótko po zwolnieniu z Bayeru Leverkusen może wrócić na ławkę trenerską. Holender może wrócić na stare śmieci. Ajax Amsterdam rozważa zatrudnienie szkoleniowca - donosi "De Telegraaf".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ajax Amsterdam zatrudni Erika ten Haga?

Erik ten Hag zalicza bardzo słabe lata. Najpierw holenderski szkoleniowiec został zwolniony, by później podzielić ten sam los w Bayerze Leverkusen. Kiepski start w rozgrywki Bundesligi spowodował, że niemiecki klub bardzo szybko pożegnał trenera. 55-latek po dziś dzień pozostaje na futbolowym bezrobociu.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Erika ten Haga przekazuje serwis „De Telegraaf”. Otóż Erik ten Hag lada moment może wrócić na ławkę trenerską. I to w bardzo ciekawe miejsce. Holenderski szkoleniowiec znalazł się w orbicie zainteresowań Ajaxu Amsterdam, czyli zespołu, w którym spędził najlepsze lata swojej kariery.

Ajax Amsterdam zalicza bardzo słabe wejście w sezon. Kiepskie wyniki mogą poskutkować, że z pracą w klubie może się pożegnać John Heitinga. Władze popularnych Synów Bogów rozglądają się za nowym szkoleniowcem. A jednym z kandydatów jest wcześniej wspomniany Erik ten Hag.

W sobotnie popołudnie Ajax Amsterdam podejmował na wyjeździe Spartę Rotterdam. Drużyna Johna Heitingi cudem uniknęła kompromitacji. Drużyna w doliczonym czasie gry doprowadziła bowiem do wyrównania, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 3:3.