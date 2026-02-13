Darwin Nunez w fatalnej sytuacji. Wszystko przez… Karima Benzemę

Darwin Nunez będzie mógł grać tylko w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Al-Hilal podjął decyzję o wyrejestrowaniu Urugwajczyka z ligi saudyjskiej - podaje Fabrizio Romano.

Al-Hilal wyrejestruje Darwina Nuneza z ligi saudyjskiej

Karim Benzema podczas ostatniego zimowego okienka transferowego przeniósł się z Al-Ittihad do Al-Hilal. Po przyjściu francuskiego napastnika w ofensywie zespołu z Rijadu zrobiło się bardzo ciasno, a miejsce w podstawowym składzie stracił Darwin Nunez. Konkurencja znacząco wzrosła, dlatego urugwajski snajper musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Jak się okazuje, to dopiero początek jego problemów w saudyjskim klubie.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Al-Hilal podjął bowiem decyzję o wyrejestrowaniu Nuneza z Saudi Pro League. Powodem takiego kroku jest obowiązujący tam limit ośmiu zagranicznych zawodników powyżej 23. roku życia w kadrze meczowej.

W praktyce oznacza to, że 36-krotny reprezentant Urugwaju będzie mógł występować jedynie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Sztab szkoleniowy lidera ligowej tabeli w krajowych rozgrywkach postawił na wyżej wspomnianego Karima Benzemę oraz Marcosa Leonardo.

Nunez trafił do Al-Hilal w sierpniu 2025 roku za 53 miliony euro z Liverpoolu. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. W swoim CV posiada również występy w CA Penarolu, UD Almerii oraz Benfice Lizbona, gdzie przeżywał najlepszy okres kariery i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. W tym momencie jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na 35 milionów euro.