Darwin Nunez w fatalnej sytuacji. Wszystko przez… Karima Benzemę

22:59, 13. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Darwin Nunez będzie mógł grać tylko w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Al-Hilal podjął decyzję o wyrejestrowaniu Urugwajczyka z ligi saudyjskiej - podaje Fabrizio Romano.

Darwin Nunez
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Al-Hilal wyrejestruje Darwina Nuneza z ligi saudyjskiej

Karim Benzema podczas ostatniego zimowego okienka transferowego przeniósł się z Al-Ittihad do Al-Hilal. Po przyjściu francuskiego napastnika w ofensywie zespołu z Rijadu zrobiło się bardzo ciasno, a miejsce w podstawowym składzie stracił Darwin Nunez. Konkurencja znacząco wzrosła, dlatego urugwajski snajper musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Jak się okazuje, to dopiero początek jego problemów w saudyjskim klubie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Al-Hilal podjął bowiem decyzję o wyrejestrowaniu Nuneza z Saudi Pro League. Powodem takiego kroku jest obowiązujący tam limit ośmiu zagranicznych zawodników powyżej 23. roku życia w kadrze meczowej.

W praktyce oznacza to, że 36-krotny reprezentant Urugwaju będzie mógł występować jedynie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Sztab szkoleniowy lidera ligowej tabeli w krajowych rozgrywkach postawił na wyżej wspomnianego Karima Benzemę oraz Marcosa Leonardo.

Nunez trafił do Al-Hilal w sierpniu 2025 roku za 53 miliony euro z Liverpoolu. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. W swoim CV posiada również występy w CA Penarolu, UD Almerii oraz Benfice Lizbona, gdzie przeżywał najlepszy okres kariery i zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów. W tym momencie jego wartość rynkowa jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na 35 milionów euro.