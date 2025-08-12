Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo skrytykował Złotą Piłkę

Cristiano Ronaldo przez lata był symbolem Złotej Piłki. Trofeum zdobywał pięciokrotnie, a sześć razy kończył plebiscyt na drugim miejscu. Teraz jednak, podobnie jak Lionel Messi, nie znalazł się w gronie nominowanych. To dopiero drugi raz od 2004 roku, gdy zabrakło obu legend w stawce.

Portugalczyk od dawna nie ukrywa krytycznego podejścia do plebiscytu France Football. Już wcześniej podważał jego wiarygodność, wskazując, że w 2024 roku nagrodę powinien otrzymać Vinicius Junior. Wtedy mówił wprost, że werdykt budzi w nim złość i poczucie niesprawiedliwości. Teraz ponownie zabrał głos, ale w zdecydowanie bardziej lakoniczny sposób.

W rozmowie ze stacją Sport TV Portugal napastnik Al-Nassr został zapytany o swojego faworyta do zdobycia Złotej Piłki. Odpowiedział tylko jednym zdaniem: „Dla mnie to fikcja”. Krótka, ale wymowna wypowiedź jasno pokazuje, że Ronaldo nie wierzy w rzetelność tego, kto otrzymuje miano najlepszego piłkarza świata. Słowa gwiazdora szybko stały się tematem dyskusji.

Brak Messiego i Ronaldo w tegorocznych nominacjach to koniec pewnej ery. Przez ponad dekadę obaj wymieniali się nagrodą, wyznaczając standardy w światowym futbolu. Teraz ich nieobecność otwiera drogę nowym gwiazdom, ale jednocześnie wywołuje pytania o to, czy plebiscyt wciąż zachowuje prestiż i obiektywizm, którym cieszył się w przeszłości.

Faworytami do zdobycia Złotej Piłki 2025 są przede wszystkim Lamine Yamal oraz Ousmane Dembele. W dalszej kolejności wymienia się nazwiska takie jak: Vitinha, Raphinha oraz Nuno Mendes.