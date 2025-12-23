Bednarek dostał laurkę od trenera Porto. Co za słowa o Polaku!

Jan Bednarek fantastycznie rozpoczął przygodę w FC Porto. Reprezentant Polski stał się jednym z najważniejszych zawodników w klubie. Francesco Farioli nie szczędził mu pochwał.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek ma wielki wpływ na Porto – przekonuje Farioli

FC Porto latem sprowadziło dwóch reprezentantów Polski. Najpierw do klubu trafił Jan Bednarek, a następnie dołączył do niego Jakub Kiwior. Obaj szybko wywalczyli sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, tworząc „polski mur”, jak piszą o nich portugalskie media. W obu przypadkach stali się ważnymi elementami zespołu, ale prawdziwą furorę w lidze robi były piłkarz Southampton.

Bednarek prawie co tydzień zbiera fantastyczne opinie za swoją grę. Ostatnio do grona osób, które nie mogą przestać chwalić polskiego piłkarza dołączył Francesco Farioli, trener FC Porto. Włoski taktyk zdradził, że 29-latek ma ogromny wpływ na grę Smoków. Co więcej, w szatni piłkarze portugalskiego giganta uważają go za jednego z kapitanów.

– Jan Bednarek to zawodnik, którego wszyscy uznają za jednego z kapitanów. Zawsze ma wielki wpływ na grę, pozytywną energię i mentalność zwycięzcy – powiedział Francesco Farioli, cytowany przez serwis Łączy nas piłka.

W ostatnim meczu Porto z Alverca stoper reprezentacji Polski nie mógł wystąpić ze względu na nadmiar żółtych kartek. Smoki nie miały problemu, aby zdobyć komplet punktów, wygrywając (3:0). Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrał Jakub Kiwior.

Na ten moment Bednarek ma na swoim koncie 22 mecze, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę.