Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus i Sergio Conceicao w kręgu zainteresowań Al-Nassr

Al-Nassr w trakcie poprzedniego sezonu zdecydowało się na zmianę trenera. We wrześniu ze względu na kiepski wyniki pracę stracił Luis Castro, a jego miejsce zajął Stefano Pioli. Włoski taktyk nie był jednak w stanie poprawić gry zespołu na tyle, aby włączyć się do walki o mistrzostwo Saudi Pro League. Ostatecznie zespół Cristiano Ronaldo zajął 3. miejsce w tabeli ze sporą stratą do nowego mistrza.

W połowie czerwca stało się jasne, że Pioli nie będzie dłużej szkoleniowcem drużyny z Rijadu. Były opiekun Milanu zdecydował się wrócić do Serie A, gdzie podpisał kontrakt z Fiorentiną. Z kolei Al-Nassr uruchomiło proces wyboru nowego trenera.

Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, kto nim zostanie. Natomiast w mediach przewija się kilka nazwisk. Nicolo Schira poinformował o dwóch kandydatach, którzy mają duże szanse na zatrudnienie w saudyjskim gigancie. Pierwszy z nich to Jorge Jesus, czyli były szkoleniowiec ligowego rywala – Al-Hilal. Portugalczyk po ostatnim sezonie został zwolniony przez byłego mistrza kraju.

Drugi kandydat to również rodak Cristiano Ronaldo, a mianowicie Sergio Conceicao. 50-latek ma za sobą nieudany epizod w Milanie, ponieważ pod jego wodzą drużynie nie wywalczyła awansu do europejskich pucharów. Z mediolańczykami sięgnął jedynie po Superpuchar Włoch, wygrywając trofeum w drugim meczu w roli trenera Rossonerich.