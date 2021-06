Zerwanie z partnerem za wygranie Euro 2020? Brytyjczycy gotowi poświęcić wiele za sukces

Reprezentacja Anglii uważana jest za jednego z kandydatów do wygrania Euro 2020. Finały mistrzostw Europy są dla kibiców z Wysp Brytyjskich piłkarskim świętem, na które długo czekali z wielkimi nadziejami. Co byliby w stanie zrobić za triumf ich kraju w turnieju? Jak się okazuje bardzo wiele.

21% brytyjskich kibiców byłoby gotowych rozważyć rozstanie z partnerem, jeżeli ich drużyna miałaby dzięki temu zwyciężyć w Euro 2020

Prawie 40% pytanych kibiców byłoby gotowych wzięcie chorobowego, jeżeli mecz Mistrzostw Europy kolidowałby z ich pracą

Tylko 14% angielskich kibiców wierzy w zdobycie przez swoją reprezentację mistrzostwa Europy

Oddadzą wiele za sukces

Jeden na pięciu Brytyjczyków rozważyłby zerwanie ze swoim partnerem, jeżeli oznaczałoby to, że jego reprezentacja zwycięży w Euro 2020. Tak wynika z badania przeprowadzonego wśród brytyjskich kibiców dla serwisu bookmakers.tv. Badanie wykazało, że aż 21% kibiców wzięłoby pod uwagę rozstanie z partnerem dla szansy na chwałę podczas Euro 2020. Aż 9% badanych byłoby wręcz na to zdecydowanych.

To nie jedyny ciekawy wynik badania, które zostało przeprowadzone przez firmę Toluna Start na próbie obejmującej 1043 dorosłych Brytyjczyków. Ankietowani byli również pytani, czy rozważaliby wzięcie chorobowego i absencję w pracy, jeżeli mecz ich drużyny by z nią kolidował. Prawie dwie osoby na pięć (38%) przyznały, że byłyby gotowe to zrobić, gdyby doszło do takiej sytuacji.

Kibice byli również pytani o to, na którym etapie turnieju spodziewają się zakończenia w nim udziału przez swoją reprezentacje. Kibice reprezentacji Anglii i Walii przewidują odpadnięcie swojego zespołu w ćwierćfinale, podczas gdy Szkoci nie liczą na nic więcej niż wyjście z grupy.

W przypadku prowadzonej przez Garetha Southgate’a reprezentacji Anglii 31% jej kibiców spodziewa się jej odpadnięcia w ćwierćfinale, natomiast 22% przewiduje porażkę w 1/2 finału. Bardzo optymistycznie nastawionych przed turniejem jest 14% kibiców, którzy stawiają na triumf angielskiego zespołu.

