W poniedziałek 22 czerwca zakończyła się rywalizacja w grupie D Euro 2020. Reprezentacja Anglii na Wembley pokonała 1:0 Czechy, natomiast Chorwacja na Hampden Park w Glasgow uporała się z gospodarzami – Szkocją (3:1). Dzięki tej wygranej Luka Modrić i spółka zagrają w 1/8 finału.

Anglia – Czechy 1:0. Pierwsze miejsce dla gospodarzy

Reprezentacje Anglii i Czech już przed wtorkowym spotkaniem miały zapewniony awans do fazy pucharowej. Jedyną niewiadomą było to, z którego miejsca go wywalczą. Ostatecznie górą w tym pojedynku okazali się Anglicy, którzy wygrali skromnie 1:0 po trafieniu Raheema Sterlinga. Czeską drużynę porażka w tym meczu kosztowała spadek na trzecie miejsce w tabeli, ale dzięki zdobyciu czterech punktów w dwóch pierwszych spotkaniach zagra w 1/8 finału.

Chrowacja – Szkocja 3:1. Doświadczenie przeważyło

Drugie wtorkowe spotkanie grupy D Euro 2020 pomiędzy reprezentacjami Chorwacji i Szkocji było bezpośrednim pojedynkiem o awans. Zwycięzca – gra dalej, pokonany – odpada. Remis nie zadowalał natomiast żadnej ze stron. Ostatecznie spotkanie rozgrywane na Hampden Park w Glasgow zakończyło się wygraną 3:1 Chorwacji, która wykorzystała swoje doświadczenie w wielkich turniejach. Drużynę Zlatko Dalicia do zwycięstwa w tym meczu poprowadził Luka Modrić, który sam pięknym uderzeniem zdobył jedną z bramek.

