Czechy przegrały z Anglią 0:1 (0:1) w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Euro 2020. Nasi sąsiedzi zajęli więc trzecie miejsce w grupie D, natomiast Synowie Albionu wyszli z pierwszego miejsca. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Raheem Sterling.

Spotkanie Czechów z Anglikami był pojedynkiem o miejsce lidera w grupie D. Nasi sąsiedzi byli w nieco lepszej sytuacji, ponieważ aby obronić pierwszą pozycję wystarczył im remis. Synowie Albionu pokazali się z groźniej strony już na samym początku starcia. W drugiej minucie Raheem Sterling otrzymał dobre podanie w pole karne, ale trafił tylko w słupek.

Skrzydłowy Manchesteru City zrehabilitował się w 12. minucie. Jack Grealish dośrodkował futbolówkę ze skrzydła, a centrę uderzeniem głową z najbliższej odległości wykończył Sterling. Anglicy w 26. minucie byli bliscy podwyższenia prowadzenia, ale dobrze interweniował Tomas Vaclik, który powstrzymał uderzenie Harry’ego Kane’a.

Chwilę później pierwszą naprawdę groźną akcję stworzyli Czesi, ale uderzenie z dystansu Tomasa Holesa zatrzymał bramkarz. Do przerwy nasi sąsiedzi mieli jeszcze jedną szansę żeby wyrównać, ale Tomas Soucek oddał niecelny strzał. Wynik do pierwszej połowy to 0:1.

W drugiej połowie działo się zdecydowanie mniej. Nie oglądaliśmy ani jednego celnego strzału. Czesi bili głową w mur i nie mogli przedostać się pod pole karne Anglików. Synowie Albionu próbowali wyprowadzać kontry, ale i oni nie zagrażali bramce przeciwnika. W 87. minucie do siatki trafił Henderson, ale piłkarz Liverpoolu był na spalonym.

Końcowy wynik to 0:1, Anglia w fazie pucharowej zagra z reprezentacją, która zajmie drugie miejsce w grupie F.