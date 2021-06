Selekcjoner reprezentacji Włoch Roberto Mancini nie krył zadowolenia z postawy swojego zespołu w meczu otwarcia Euro 2020. Pojedynek z Turcją na Stadio Olimpico w Rzymie zakończył się wysoką i w pełni zasłużoną wygraną 3:0 włoskiego zespołu.

Reprezentacja Włoch w świetnym stylu rozpoczęła rywalizację w Euro 2020. W meczu otwarcia pokonała 3:0 Turcję

Bardzo zadowolony z gry swojego zespołu po zakończeniu tego spotkania był Roberto Mancini, którzy przyznał, że na jego drużynie ciążyła nieco większa presja niż zwykle

W kolejnym spotkaniu grupy A Euro 2020 reprezentacja Włoch zmierzy się ze Szwajcarią

Mancini skomentował triumf w meczu otwarcia Euro 2020

Włosi od początku dominowali na boisku, ale w pierwszej połowie nie udało im się zaskoczyć defensywy rywali. Worek z bramkami rozwiązał się po przerwie, gdy piłkę do bramki swojego zespołu niefortunnie skierował Merih Demiral. W kolejnych minutach kolejne trafienia zanotowali Ciro Immobile i Lorenzo Insigne. Dla reprezentacji Włoch to dziewiąte z rzędu zwycięstwo bez straty choćby jednego gola oraz 28 kolejny mecz bez porażki.

– To nie było wcale łatwe, ponieważ był to mecz otwarcia na Stadio Olimpico z kibicami, którzy są za nami. Wiedzieliśmy, że jest trochę większa presja niż zwykle, więc jestem zachwycony naszym występem – powiedział Mancini.

– Jesteśmy zachwyceni, że wywołaliśmy uśmiech na twarzy wszystkich Włochów, którzy oglądali ten mecz. To był wspaniały wieczór. Spodziewałem, że będzie to świetna okazja, ale wiedzieliśmy też, że niekoniecznie będzie łatwo, bo Turcja to bardzo dobra drużyna z wieloma utalentowanymi zawodnikami – kontynuował szkoleniowiec.

– Zaliczyliśmy bardzo dobry występ i praktycznie nie pozwoliliśmy im na stworzenie okazji – dodał selekcjoner włoskiego zespołu.

Reprezentacja Włoch wysoką wygraną ustawiła się w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami. W drugiej kolejce fazy grupowej Euro 2020 ponownie zagra na Stadio Olimpico w Rzymie. W 16 czerwca o godzinie 21:00 zmierzy się z reprezentacją Szwajcarii.

