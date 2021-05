Marc-Andre Ter Stegen przejdzie w czwartek zabieg na więzadle rzepki w prawym kolanie. Bramkarz Barcelony ominie tym samym nadchodzące mistrzostwa Europy.

Ter Stegen nie pojedzie na Euro 2020

Marc-Andre Ter Stegen i Barcelona poinformowali, że niemiecki bramkarz w czwartek przejdzie operację więzadła rzepki w prawym kolanie. Oznacza to, że 29-latek nie weźmie udziału w ostatnim meczu Blaugrany w tym sezonie i – co ważniejsze – zabraknie go w reprezentacji Niemiec w piłce nożnej na nadchodzących mistrzostwach Europy.

– Jestem rozczarowany wczorajszą porażką [Barcelony z Celtą Vigo (1:2) – przyp. PP] i tym, że nie możemy już wygrać La Ligi. Po skomplikowanym początku sezonu pokazaliśmy charakter, nie przegrywając w dziewiętnastu kolejnych meczach. Nie byliśmy jednak w stanie podtrzymać tej wysokiej formy. Wraz ze sztabem medycznym klubu zadecydowaliśmy, że przejdę operację kolana. Przykro mi, że zabraknie mnie tego lata na Euro 2020 w reprezentacji Niemiec. Pierwszy raz od wielu lat będę kibicował kadrze z domu. Mam nadzieję, że po przerwie letniej, gdy już wrócimy na boisko, będą z nami nasi fani. Brakuje mi tego! Dziękuję wam za wsparcie w tym skomplikowanym sezonie i pozostańcie zdrowi! – napisał Marc-Andre Ter Stegen na swoim koncie instagramowym.

FC Barcelona poinformowała zaś, że owa operacja będzie miała miejsce 20 maja w szwedzkim Malmoe. Przeprowadzi ją doktor Hakan Alfredson pod nadzorem sztabu medycznego klubu.

W tym sezonie Niemiec wystąpił w 41 spotkaniach Barcelony. Stracił w nich 48 bramek, a czternastokrotnie zanotował czyste konto. Już bez swojego podstawowego golkipera Blaugrana zakończy sezon w niedzielę starciem z Eibarem.

Eibar FC Barcelona 5.65 4.80 1.57 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. maja 2021 14:52 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin