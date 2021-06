Reprezentacja Szwajcarii sprawiła sensację i awansowała w poniedziałek do ćwierćfinału Euro 2020. Drużyna Vladimira Petkovicia pokonała po rzutach karnych Francję i w meczu o awans do półfinału zmierzy się z Hiszpanią.

Sensacja w Bukareszcie. Mistrz świata za burtą Euro 2020

W drugim poniedziałkowym meczu 1/4 finału Euro 2020 również nie brakowało emocji. Bardzo trudne warunki faworyzowanej reprezentacji Francji postawiła Szwajcaria, która do przerwy niespodziewanie prowadziła 1:0. Po przerwie Szwajcarzy mogli prowadzić 2:0, ale nie wykorzystali rzutu karnego. Sytuacja ta pobudziła drużynę Didiera Deschampsa, która w kolejnych minutach zdobyła trzy gole. Gdy wydawało się, że Trójkolorowi będą mogli świętować awans do ćwierćfinału, w samej końcówce meczu reprezentacja Szwajcarii doprowadziła do wyrównania. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i o tym kto zagra w ćwierćfinale decydowały rzuty karne. W tym elemencie lepsi okazali się Szwajcarzy, którzy tym samym sprawili sensację eliminując z turnieju aktualnych mistrzów świata.

Szwajcaria – Hiszpania w ćwierćfinale Euro 2020

Ćwierćfinały Euro 2020 zapowiadają się niezwykle ciekawie. Już w pierwszym pojedynku na boisko wybiegnie Szwajcaria, która o sprawienie kolejnej sensacji walczyć będzie z Hiszpanią. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego również w poniedziałek wywalczyła awans, po tym jak po dogrywce pokonała 5:3 Chorwację.

Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii i Szwajcarii zostanie rozegrane w piątek 2 lipca o godzinie 18:00 na Stadionie Kriestowskim w Petersburgu.