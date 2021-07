Szwajcaria – Hiszpania. Kursy bukmacherskie na mecz i typ od Michała Pola (video)

W piątek wyłonieni zostaną pierwsi półfinaliści Euro 2020. O godzinie 18:00 na Stadionie Kriestowskim w Peterburgu w pierwszym ćwierćfinałowym meczu zmierzą się reprezentacje Szwajcarii i Hiszpanii. Faworytem do zwycięstwa i awansu do najlepszej czwórki turnieju są podopieczni Luisa Enrique. Sprawdź jakie kursy na to spotkanie oferuje bukmacher Etoto oraz jaki wynik typuje Michał Pol.

Pierwszy ćwierćfinał Euro 2020 – kursy bukmacherskie na mecz Szwajcaria – Hiszpania

Reprezentacja Szwajcarii sprawiła jak do tej pory największą niespodziankę na Euro 2020. W 1/8 finału drużyna prowadzona przez Vladimira Petkovicia wyeliminowała aktualnych mistrzów świata – Francuzów. Nie zamierzają jednak wcale na tym poprzestawać i liczą na sprawienie kolejnej sensacji w ćwierćfinale. Sensacji, bowiem zdecydowanym faworytem do zwycięstwa i awansu są Hiszpanie.

Hiszpanie od początku turnieju spisują się ze zmiennym skutkiem, ale potwierdzili już, że dysponują niesamowitą siłą ofensywną. W dwóch ostatnich spotkaniach drużyna Luisa Enrique zdobyła aż 10 bramek. Jeżeli podtrzyma formę strzelecką to nie powinna mieć problemów z pokonaniem Szwajcarii.

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem piątkowego meczu w Petersburgu. Widać to między innymi po kursach oferowanych na ten mecz przez Etoto zakłady bukmacherskie.

Euro 2020 1/4 finału: Szwajcaria – Hiszpania etoto 5.80 SZWAJCARIA 4.10 REMIS 1.71 HISZPANIA Zagraj! Kursy aktualne na 02.07.2021 15:08

Michał Pol typuje mecz Szwajcaria – Hiszpania

etoto 1.71 wygrana Hiszpanii Zagraj!

Ofensywa Hiszpanii dostarczy bramek

Pięć goli przeciwko Słowacji, pięć goli przeciwko Chorwacji – tak wygląda ofensywny bilans reprezentacji Hiszpanii w dwóch ostatnich spotkaniach. Czy w piątkowy wieczór również możemy spodziewać się festiwalu strzeleckiego ze strony drużyny Luisa Enrique? Niewykluczone, że tak. Hiszpanie nie mogą jednak zapominać o defensywie.

Euro 2020 Szwajcaria – Hiszpaina: liczba bramek etoto 1.86 powyżej 2,5 bramki 3.05 powyżej 3,5 bramki 6.00 powyżej 4,5 bramki Zagraj! Kursy aktualne na 29.06.2021 12:49

Inne kursy na bramki w meczu Szwajcaria – Hiszpaina:

poniżej 2,5 bramki – 2.00

obie strzelą (TAK) – 1.86

obie strzelą (NIE) – 2.00

