Reprezentacja Anglii pokonała w środowym spotkaniu półfinałowym europejskiego czempionatu Danię po dogrywce 2:1. Gola na wagę awansu Synów Albionu do finału strzelił Harry Kane. Napastnik Tottenhamu Hotspu na raty pokonał Kaspera Schmeichela, dobijając strzał z rzutu karnego. Po zakończeniu meczu kilka zdań wyraził opiekun wyspiarzy.

Reprezentacja Anglii znalazła się w finale Euro 2020

Po zakończeniu spotkania radości z awansu nie ukrywał selekcjoner Synów Albionu

Najważniejszy mecz Mistrzostw Europy odbędzie się już w najbliższą niedzielę o 21:00

Anglia zagra z Włochami w finale Euro 2020

Reprezentacja Anglii przegrywała w starciu rozgrywanym na słynnym Wembley od 30 minuty, gdy bramkę zdobył Mikkel Damsgaard. Radość Duńczyków z prowadzenia trwała jednak tylko do 39 minuty, gdy samobójcze trafienie zaliczył Simon Kjaer. Po 90 minutach rywalizacji był wynik 1:1. Zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka. W niej gola strzelili Anglicy i to oni w niedzielę zagrają o złoto z Włochami.

– Jestem bardzo dumny z zawodników. To niezwykłe szczęście być częścią tej ekipy. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie, ale udało nam się awansować do finału – mówił Gareth Southgate w rozmowie z ITV.

– Czekaliśmy bardzo długo, aby przebrnąć fazę półfinałową. Zawodnicy wykonali niezwykłą robotą – kontynuował opiekun Synów Albionu.

– Najlepsze w tym wszystkim jest to, że zapewniliśmy naszym kibicom świetną noc, a to jeszcze nie koniec, bo nasz udział w turnieju wciąż trwa – zaznaczył selekcjoner reprezentacji Anglii.

– Musimy cieszyć się z tego, że jesteśmy w finale Mistrzostw Europy, ale mamy jeszcze przed sobą jedną przeszkodę do pokonania – powiedział Southgate.

Opiekun angielskiej ekipy pozwolił sobie kilka słów na temat reprezentacji Włoch. – Wiemy, jakie trudne zadanie przed nami. Jesteśmy świadomi tego, że nasi najbliżsi rywale mają w obronie dwóch niezwykłych wojowników, którzy w piłce widzieli już wszystko – mówił Southgate.

– Dla nas gra w finale to będzie wyjątkowy moment. Na razie delektujemy się tym, co już udało nam się osiągnąć, a później przyjdzie czas na to, co będzie w finale – rzekł opiekun angielskiej drużyny.

Finał Euro 2020 odbędzie się w niedzielę o 21:00 na Wembley.

