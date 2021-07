Reprezentacja Anglii została drugim finalistą Euro 2020. W rozegranym w środę półfinałowym meczu podopieczni Garetha Southgate’a pokonali po dogrywce 2:1 Danię. W meczu rozegranym na londyńskim Wembley nie zabrakło jednak kontrowersji.

Odważna Dania

Od pierwszego gwizdka sędziego spotkanie toczyło się w niezwykłej atmosferze. Duńczycy nic nie robili sobie z tego, że gospodarze mogli liczyć na wsparcie prawie 60 tysięcy kibiców, którzy zasiedli na trybunach londyńskiego Wembley. Podopieczni Kaspera Hjulmanda nie zamierzali tylko bronić dostępu do własnej bramki, a pierwsze ostrzeżenie rywalom wysłali w 11. minucie, kiedy przeprowadzili świetną zespołową akcję, wymieniając kilka podań z pierwszej piłki. Anglików przed niebezpieczeństwem uchronił w tej sytuacji ofiarnie wracający Walker, który powstrzymał w polu karnym Daamsgarda.

Utalentowany pomocnik reprezentacji Danii nie zraził się przegranym pojedynkiem i w kolejnych minutach nadal starał się brać na siebie ciężar gry zespołu. W 25. minucie zdecydował się na uderzenie z kilkunastu metrów i nieznacznie się pomylił. Anglicy również dochodzili do sytuacji strzeleckich, ale bramkarz duńskiego zespołu Kasper Schmeichel w pierwszych dwóch kwadransach nie miał zbyt wielu okazji do interwencji.

Tymczasem w 30. minucie doczekaliśmy się pierwszego gola. W roli głównej wystąpił nie kto inny jak Damsgaard. 21-letni zawodnik zdobył swoją drugą bramkę na tym turnieju, popisując się fantastycznym uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego. Jordan Pickford po raz pierwszy podczas Euro 2020 musiał sięgać po futbolówkę do siatki.

Reprezentacja Anglii powinna doprowadzić do wyrównania osiem minut później, ale wymarzonej sytuacji po dograniu Harry’ego Kane’a nie zdołał wykorzystać Raheem Sterling, który z pięciu metrów trafił prostu w Schmeichela. Kilkadziesiąt sekund później piłka wylądowała w duńskiej bramce. Po zagraniu Saki wzdłuż linii bramkowej, futbolówkę do bramki swojego zespołu skierował Simon Kjaer, który próbował powstrzymać Sterlinga. Ostatecznie wynik 1:1 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Zmęczenie dało się we znaki

Siedem minut po przerwie Anglikom dał o sobie znać kolejny młody zawodnik reprezentacji Danii. Tym razem z angielską defensywą poradził sobie Kasper Dolberg, który zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Świetnie interweniował jednak Pickford. W odpowiedzi fantastyczną interwencją po uderzeniu głową Harry’ego Maguire’a popisał się Schmeichel.

Z minuty na minutę Duńczycy opadali z sił, a przewaga Anglików była coraz wyraźniejsza. W końcówce meczu zespół Kaspera Hjulmanda był zepchnięty do głębokiej defensywy, ale ofiarnie bronił dostępu do własnej bramki. Ostatecznie przed końcem podstawowego czasu gry nie doczekaliśmy się kolejnych goli i czekała nas kolejna na tych mistrzostwach dogrywka.

Dogrywka pod znakiem kontrowersji

W dogrywce obraz gry nie uległ zmianie. Anglicy atakowali i szukali luki w defensywie duńskiego zespołu. W 102. minucie na indywidualną akcję zdecydował się Sterling i po starciu z Maehle padł na murawę w “szesnastce”. Arbiter dopatrzył się w tej sytuacji przewinienia, choć na telewizyjnych powtórkach trudno było się takiego dopatrzyć. Decyzji arbitra nie zmienił VAR i gospodarze stanęli przed szansą objęcia prowadzenia. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Kane, ale z jego pierwszym uderzeniem poradził sobie Schmeichel. Przy dobitce był już jednak bezradny. Jak się okazało był to gol na wagę awansu do finału.

W finałowym meczu reprezentacja Anglii zmierzy się z Włochami. Spotkanie rozegrane zostanie w najbliższą niedzielę (11 lipca) o godzinie 21:00.