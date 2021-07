Przed nami drugi ćwierćfinał Euro 2020. Tym razem oczy piłkarskich kibiców będą zwrócone na Allianz Arenę w Monachium, gdzie Belgia zagra z Włochami. Według ekspertów zwycięzca tej rywalizacji na pewno wystąpi w finale. Tymczasem poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn i trzeba przyznać, że na brak emocji na pewno nie będziemy narzekać.

Belgia – Włochy, czyli przedwczesny finał już na etapie ćwierćfinałów

Martinez i Mancini dokonali wyborów i poznaliśmy wyjściowe składy obu reprezentacji

Czas na hit ćwierćfinałów Euro 2020: Belgia – Włochy

Belgia stanie do walki z Włochami w piątek o godzinie 21.00 na Allianz Arenie w Monachium. Dotychczas obie reprezentacje są niepokonane i trudno jednogłośnie wskazać faworyta tej rywalizacji. Czerwone Diabły w poprzedniej rundzie wyeliminowały obrońców tytułu (1:0). Starcie z Portugalią nie należało do najłatwiejszych i Roberto Martinez przez drobne urazy nie będzie mógł skorzystać z jedynie z usług Edena Hazarda. Natomiast zdrowie Kevina De Buryne pozwala pomocnikowi stanąć do walki o półfinał już od pierwszych minut.

Włosi w 1/8 finału zagrali jeden z najgorszych meczy na Euro 2020. Azzurri dość długo męczyli się z Austriakami, których żeby pokonać potrzebowali dodatkowych dwóch kwadransów gry. Koniec końców zwycięstwo padło łupem ekipy Manciniego (2:1) i po odpadnięciu Francji nadszedł czas na rozegranie przedwczesnego finału mistrzostw Europy.

Składy na mecz Belgia – Włochy

Belgia: Courtois – Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen – T. Hazard, Witsel, Tielemans, Meunier – De Bruyne, Doku, Lukaku

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne

Belgia Włochy 3.30 3.15 2.56 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 2. lipca 2021 20:55 .

