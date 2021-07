Reprezentacja Włoch we wtorkowy wieczór na słynnym stadionie Wembley powalczy o finał na Mistrzostwach Europy z Hiszpanią. Tymczasem przed tym starciem swoje zdanie wyraził selekcjoner Squadra Azzurra, dając do zrozumienia, że niesprawiedliwe jest to, że bilety na półfinałowy mecz, nie zostaną rozdysponowane wśród kibiców hiszpańskich i włoskich.

Reprezentacja Włoch we wtorek powalczy o finał Euro 2020 z Hiszpanią

Niestety na trybunach stadionu w Londynie zabraknie kibiców z Hiszpanii i Włoch

Przed szlagierowym starciem kilka zdań wyraził opiekun włoskiej ekipy

Reprezentacja Włoch wciąż z marzeniami

Reprezentacja Włoch do wtorkowej potyczki podejdzie po świetnym spotkaniu z Belgią, które wygrała 2:1. Tym samym Squadra Azzurra może pochwalić się 13 kolejnymi zwycięstwami. Ogólnie włoska ekipa pozostaje bez porażki od 2018 roku.

– To będzie trudny mecz. Hiszpania jest innym zespołem od Belgii. W każdym razie będziemy musieli stawić czoła wielu trudnościom – mówił Roberto Mancini na konferencji prasowej.

– Reprezentacja Hiszpanii od kilku lat utrzymuje się w czołówce drużyn na świecie, mogąc pochwalić się wieloma zdolnymi młodymi zawodnikami. Zespół ma też genialnego trenera – kontynuował Włoch.

– Luis Enrique wygrał już w trakcie swojej kariery Ligę Mistrzów z Barceloną, ale nie tylko z tego powodu jest świetny w swoim fachu. Prowadzona przez niego Roma też prezentowała się bardzo dobrze – mówił opiekun czterokrotnych mistrzów świata.

Mancini wypowiedział się również na temat widzów na stadionie. – Fajnie, że kibice będą na stadionie, ale uważam za niesprawiedliwe, że nie będzie na trybunach Włochów i Hiszpanów – rzekł opiekun Squadra Azzurra.

Potyczka w Londynie zacznie się o 21:00. Zwycięzca tego starcia zagra w finale turnieju z lepszym z pary Anglia – Dania.

