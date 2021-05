Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa w najbliższy poniedziałek o godzinie 12:00 ogłosi nazwiska piłkarzy, którzy znajdą się szerokiej kadrze. Warto nadmienić, że ostateczna kadra będzie musiała liczyć 26 zawodników.

Szkielet reprezentacji Polski znany

Selekcjoner reprezentacji Polski oczywiście ma kilku pewniaków. O miejsce w kadrze nie muszą martwić się tacy zawodnicy jak: Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, czy Grzegorz Krychowiak. Ciekawe jest natomiast, z jakich napastników składać się będzie zespół Biało-czerwonych.

W środowym boju kontuzji w meczu ligowym doznał Krzysztof Piątek, co może niepokoić w kontekście występu zawodnika na Euro. Urazu w meczu ligi włoskiej doznał też Bartłomiej Drągowski, co też może niepokoić w kontekście ewentualnych powołań do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy.

Z postaci nieoczywistych niewykluczone, że w szerokiej kadrze polskiej ekipy znajdzie się Jakub Świerczok, który jest wyróżniającą się postacią w trakcie kończącego się sezonu PKO Ekstraklasy. Ostatnio błysnął też Nicola Zalewski, który mimo 19 lat pokazał kilka razy, że drzemie w nim ogromny potencjał i widać, że piłkarz rozwijał swój talent na obczyźnie.

Biało-czerwoni przed Euro z dwoma sparingami

Odnotujmy, że reprezentacja Polski przygotowania do turnieju zacznie 24 maja. Przed startem Euro podopieczni Paulo Sousy rozegrają dwa spotkania kontrolne. Najpierw 1 czerwca we Wrocławiu piłkarze Biało-czerwonych zmierzą się z Rosją. Z kolei tydzień później w Poznaniu polski team zagra z Irlandią.

W trakcie Mistrzostw Europy reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra już 14 czerwca, mierząc się w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Kolejnym rywalem w Sewilli będzie Hiszpania. Mecz z La Furia Roja zawodnicy Biało-czerwonych rozegrają 19 czerwca. Z kolei 23 czerwca odbędzie się spotkanie w Sankt Petersburgu przeciwko Szwedom.

