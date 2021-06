W ostatnich dniach podczas Euro 2020 wiele dzieje się nie tylko na boisku, ale także poza nim. Zdziwienie kibiców i dziennikarzy wzbudziło zachowanie kilku piłkarzy na konferencjach prasowych. Cristiano Ronaldo i Manuel Locatelli ściągali ze stołów butelki Coca-Coli, a Paul Pogba butelkę Heinekena. Właściciel tej drugiej marki odpowiedział na pytania Goal.pl krótkim komunikatem.

Cristiano Ronaldo, Paul Pogba i Manuel Locatelli zaskoczyli na konferencjach prasowych niecodziennym zachowaniem

Coca-Cola i Heineken odniosły się do tej sprawy

Reprezentacja Portugalii broni tytułu mistrza Europy. Rywalizuje w grupie F z Niemcami, Francją i Węgrami. Zanim jednak przystąpiła do pierwszego meczu z Madziarami już było głośno o zachowaniu Cristiano Ronaldo na konferencji prasowej. Kapitan mistrzów Europy przed jej rozpoczęciem przestawił butelki Coca-Coli (oficjalnego sponsora UEFA Euro 2020) i powiedział: Pijcie wodę!

Cristiano Ronaldo's body is a temple 😅 pic.twitter.com/zTnIgMwda5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021

W mediach zrobiło się głośno o tej sytuacji, a w końcu rzecznik firmy wydał krótkie oświadczenie, w którym stwierdził, że “nic się nie stało i każdy ma prawo do wyboru swojego napoju”. Dodał także, że Coca-Cola dostarcza trzy rodzaje napojów na konferencje i każdy może sobie wybrać, co preferuje.

Chwilę później w podobny sposób zachował się Paul Pogba, który odstawił butelkę Heinekena – innego sponsora UEFA Euro 2020. Goal.pl zwrócił się do biura prasowego firmy z prośbą o komentarz do tej sytuacji i pytaniem, czy firma planuje podjąć jakieś kroki w związku z tą sprawą, ponieważ jak wyliczyła “Marca” takie zachowania szkodzą wizerunkowi marek i przynoszą realne straty finansowe. Uzyskaliśmy krótki komunikat, bardzo podobny do tego, jaki wcześniej wystosowała Coca-Cola.

Tak hanya Cristiano Ronaldo yang menyingkirkan produk sponsor, Paul Pogba juga melakukannya. Gelandang Prancis itu memindahkan botol bir di depannya saat jumpa pers mau dimulai. Hal ini terkait dengan keyakinannya sebagai Muslim.



(🎥 via @laoctavasports) pic.twitter.com/0206jJTb9W — PanditFootball.com (@panditfootball) June 16, 2021

“W pełni szanujemy decyzję każdego jeśli chodzi wybór napoju” – przekazał Joseph Brophy, Senior Brand PR Manager firmy Heineken, jednocześnie dodając, że nie ma innych komunikatów dotyczących tego zdarzenia.

Cristiano Ronaldo i Paul Pogba nie byli jedynymi piłkarzami, którzy zachowali się w ten sposób. Po meczu Włochy – Szwajcaria (3:0) bohater tego spotkania Manuel Locatelli, który zdobył dwa gole, postąpił analogicznie jak kapitan reprezentacji Portugalii.