Kto wygra Euro 2020? Kursy bukmacherskie

Już tylko osiem reprezentacji pozostało na polu walki o miano najlepszej drużyny w Europie. W piątek i sobotę cztery ćwierćfinałowe spotkania wyłonią półfinalistów turnieju finałowego Mistrzostw Europy. Kto zdaniem bukmacherów przed rozpoczęciem ćwierćfinałów ma największe szanse na wygranie Euro 2020 i występ w jego finale?

Anglia faworytem bukmacherów

W 1/8 finału pożegnało się kilka zespołów, które przed rozpoczęciem turnieju uważane były za kandydatów do walki o mistrzostwo Europy. Największy zawód sprawiła reprezentacja Francji, która została wyeliminowana przez Szwajcarię. Po porażkach z Czechami i Anglią z turniejem pożegnały się również drużyny odpowiednio Holandii i Niemiec.

W grze o tytuł pozostało osiem zespołów. Według STS zakłady bukmacherskie największe szanse na zdobycie mistrzostwa Europy mają obecnie Anglicy, którzy rywalizują w teoretycznie łatwiejszej części drabinki. W ćwierćfinale drużyna Garetha Southgate’a zmierzy się z Ukrainą, a w przypadku awansu do półfinału zagra ze zwycięzcą pary Czechy – Dania. Ewentualne spotkania w półfinale oraz finale Anglicy rozegrają przed własną publicznością na londyńskim Wembley, co będzie ich niewątpliwie dużym atutem.

Nieco słabiej oceniane są szanse reprezentacji Hiszpanii, a dalej Włoch i Belgii. Przynajmniej jedna z tych drużyn z turniejem pożegna się już w ćwierćfinale.

Kursy na zwycięzcę Euro 2020 w STS

Anglia – 3.00

Hiszpania – 4.00

Włochy – 5.00

Belgia – 8.00

Dania – 11.00

Czechy – 25.00

Szwajcaria – 25.00

Ukraina – 35.00

Kursy na finalistów Euro 2020 w STS

Anglia – 1.65

Hiszpania – 2.50

Włochy – 2.85

Belgia – 3.75

Dania – 3.75

Czechy – 7.00

Szwajcaria – 10.00

Ukraina – 10.00

Program ćwierćfinałów Euro 2020

Ćwierćfinałowe spotkania Euro 2020 rozegrane zostaną w najbliższy piątek i sobotę (2-3 lipca). W pierwszym dniu rywalizacji zmierzą się reprezentacji Szwajcarii i Hiszpanii oraz Belgii i Włoch. W pierwszym sobotnim meczu Czechy zagrają z Danią, natomiast w drugiej konfrontacji Ukraina zmierzy się z Anglią.

02.07. 18:00 Szwajcaria – Hiszpania (Petersburg)

02.07. 21:00 Belgia – Włochy (Monachium)

03.07. 18:00 Czechy – Dania (Baku)

03.07. 21:00 Ukraina – Anglia (Rzym)

