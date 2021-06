We wtorek rozegrane zostaną spotkania trzeciej kolejki w grupie D Euro 2020, w trakcie których poznamy ostatnie rozstrzygnięcia. Kto już awansował z grupy D? Kto ma jeszcze szanse na awans z grupy D?

Grupa D Euro 2020 – kto awansuje z grupy?

Przed spotkaniami trzeciej kolejki pewne wyjścia z grupy D są dwie drużyny – reprezentacja Czech i reprezentacja Anglii. Teoretycznie mogą zająć trzecie miejsce w tabeli, ale cztery zdobyte do tej pory przez nich punkty gwarantują im awans. We wtorkowy wieczór obie drużyny zagrają o pierwsze miejsce w tabeli.

Za plecami Czechów i Anglików plasują się Chorwaci i Szkoci, którzy na swoim koncie mają po jednym punkcie. Obie mają jednak szanse na awans, ale potrzebują do tego zwycięstwo w meczu, który rozegrany zostanie na Hampden Park w Glasgow.

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Czechy 2 1 1 0 3-1 4 2 Anglia 2 1 1 0 1-0 4 3 Chorwacja 2 0 1 1 1-2 1 4 Szkocja 2 0 1 1 0-2 1 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Euro 2020. Szanse na awans z grupy B

Ostatnia kolejka grupy d rozegrana zostanie 22 czerwca (wtorek). Czekają nas następujące pojedynki:

21:00 Chorwacja – Szkocja (Glasgow)

21:00 Czechy – Anglia (Londyn)

Reprezentacja Czech, która prowadzi aktualnie w tabeli grupy D rywalizację może zakończyć na pierwszym drugim lub trzecim miejscu w tabeli. Czesi wygrają grupę jeżeli unikną we wtorkowy wieczór porażki z Anglią. Na drugim miejscu uplasują się, jeżeli przegrają na Wembley, natomiast w drugim meczu Szkocja pokona Chorwację. Trzecia lokata przypadnie im w przypadku przegranej z Anglii oraz na tyle wysokiego zwycięstwa Chorwacji w meczu ze Szkocją, które pozwoli wyprzedzić ich lepszym bilansem bramkowym.

Reprezentacja Anglii w tabeli grupy D zajmie pierwsze miejsce, jeżeli wygra z Czechami. Drużyna Garetha Southgate’a może również uplasować się na trzecim miejscu. Stanie się tak w przypadku ich porażki oraz zwycięstwa Szkocji w takich rozmiarach, które pozwolą uzyskać jej lepszy bilans bramkowy.

Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się mecz Chorwacja – Szkocja, w którym obie drużyny w bezpośrednim pojedynku będą walczyć o awans. Zagwarantują go sobie wygrywając we wtorkowy wieczór na Hampden Park w Glasgow. Remis nie satysfakcjonuje żaden z drużyn. Teoretycznie obie drużyny mają szanse nawet na drugie miejsce, ale uzależnione to będzie także od wyniku drugiego pojedynku.

Czytaj także:

Chorwacja Szkocja 2.45 3.75 3.05 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. czerwca 2021 12:56 .

Czechy Anglia 8.10 3.75 1.58 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 22. czerwca 2021 13:02 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +8 | Obowiązuje regulamin