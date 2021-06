"Je sais pas ce qu'il a manqué… Je suis cuit ! Il faisait super chaud, c'était la première fois dans un stade plein. On ne s'entend pas, le terrain est sec, la fatigue… Ca me rappelle un peu le mondial, où on a souffert pendant les poules"



Griezmann au micro de @FredCalenge pic.twitter.com/rdUDgzSlRb