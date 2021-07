Federico Chiesa jest poważnym kandydatem do występu od pierwszej minuty we wtorkowym półfinałowym spotkaniu Euro 2020, w którym reprezentacja Włoch zmierzy się z Hiszpanią. Grający na co dzień w Juventusie zawodnik pokusił się o porównanie obu drużyn.

Reprezentacja Włoch o awans do finału Euro 2020 zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się we wtorek (6 lipca) o godzinie 21:00

Włosi zagrają w tym meczu bez poważnie kontuzjowanego Leonardo Spinazzoli

Federico Chiesa będzie miał okazję spotkać na murawie swojego klubowego kolegę z Juventusu – Alvaro Moratę

– Hiszpania gra w systemie 4-3-3, podczas gdy my jesteśmy bardziej dynamiczni na boisku. Zmieniamy pozycje i role w fazie ataku i defensywy. Mamy natomiast podobny pomysł na grę, chcemy utrzymywać się przy piłce, stosujemy wysoki pressing i staramy się zdominować przeciwnika – powiedział Chiesa.

Kontuzja Spinazzoli

Włosi przeciwko Hiszpanii wystąpią poważnie osłabieni, bowiem poważna kontuzja eliminuje z gry Leonardo Spinazzolę, który należał do najlepszych zawodników zespołu.

– Bardzo mi przykro z jego powodu. Miał świetne Euro i był dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Jest mi bardzo przykro, bo w drużynie wszyscy jesteśmy jak bracia. A strata brata, w sensie metaforycznym, nie jest miła – kontynuował reprezentant Włoch.

– Życzę mu powrotu do zdrowia. To świetny zawodnik i mistrz, na pewno będzie go nam brakowało. Teraz musi skupić się na powrocie do zdrowia, a my postaram się zrobić coś wielkiego i dotrzeć do finału, aby sprawić mu radość – dodał Chiesa.

Spotkanie z Moratą

We wtorkowy wieczór Federico Chiesa będzie miał również okazję do występu przeciwko swojemu klubowemu koledze – Alvaro Moracie. – Rozmawialiśmy. Pogratulowaliśmy sobie bramek i przywitamy się przed meczem. Lubię go. Kiedy przychodziłem do Juventusu, był jednym z tych, który najbardziej pomogli mi dogadać się z zespołem. Miło będzie się z nim spotkać w tym półfinale – powiedział Chiesa.

