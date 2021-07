Źródło: The Guardian

Jeszcze podczas półfinałów Euro 2020 kwestia zakazu przyjazdu fanów innych reprezentacji wywołała sporo kontrowersji. Brytyjski rząd wdrożył takie rozwiązanie, ponieważ na wyspach szaleje teraz kolejna odmiana konranowirusa. Tymczasem po głośnych protestach we włoskich mediach, UEFA przekonała angielskie władze, aby pozwoliły na przylot do Londynu około tysiąca kibiców Squadry Azzurry.

Brytyjski rząd pozwolił na przybycie niewielkiej liczby fanów reprezentacji Włoch na decydujące starcie w Londynie

Wszyscy uczestnicy wyjazdu zostaną objęci specjalnym programem rządowym

Włoscy kibice dostali zielone na przylot do Londynu

O wszystkim w piątkowe południe poinformował The Guardian. Angielski dziennik zaznaczył, że przedstawiciele UEFA po długich negocjacjach z brytyjskim rządem, znaleźli rozwiązanie na przylot włoskich kibiców do Londynu podczas nowych restrykcji panujących obecnie w Anglii.

Fakt, przez który na europejską organizację spadła ogromna fala krytyki, odbił się echem już w całej Europie. W celu ratowania resztek honoru UEFA podjęła dialog z Borisem Johnosnem. Jak się okazało, rozmowy przyniosły nieoczekiwane zmiany dla fanów Azzurrich.

Jeszcze do niedawna nikt spoza Wielkiej Brytanii nie mógł pojawić się w kraju, a co więcej wybrać się na mecz Euro 2020 na Wembley. Teraz cała sprawę udało się załagodzić i Włoska Federacja Piłkarska otrzymała do rozprowadzenia tysiąc wejściówek dla swoich fanów. Dodajmy tylko, że w finale na trybunach w Londynie łącznie zasiądzie około 67 tyś. kibiców.

Wszystko będzie objęte specjalnym nadzorem

Wszyscy Włosi, którzy przybędą na finałowy pojedynek pojawią się w Londynie dopiero w niedzielę, natomiast tuż po zakończeniu meczu muszą opuścić kraj. Co ciekawe, zaraz po przyjedzie do własnej ojczyzny, wszyscy uczestnicy wyjazdu odbędą pięciodniową kwarantannę.

Piłkarze Squadry Azzurry mobilizują swoich rodaków, którzy aktualnie zamieszkują Wielką Brytanię o uczestnictwo w najważniejszym starciu mistrzostw Europy. Szacuje się, że na wyspach mieszka około 250 tyś. Włochów. Zapewne popyt na bilety na ostatni mecz turnieju wzrosły do maksimum, kiedy tylko Anglia zameldowała się w finale. Jednak włoskie media wierzą w sukces drużyny narodowej na terenie przeciwnika oraz liczą na głośne wsparcie każdej osoby, która będzie w niedziele kibicowała drużynie Roberta Manciniego.

