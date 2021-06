Anglia zremisowała bezbramkowo ze Szkocją w ostatnim piątkowym meczu Euro 2020. Mimo tego, że w spotkaniu nie było goli, to starcie obfitowało w ogromne emocje i niesamowitą walkę.

Przed meczem zdecydowanym faworytem do zwycięstwa byli Anglicy. Szkocja pokazała jednak, że nie zamierza poddać się bez walki. Już w czwartej minucie okazję miał Che Adams, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez jednego z obrońców Synów Albionu. Chwilę później dośrodkowanie z rzutu rożnego próbował wykorzystać John Stones, ale potężna główka stopera obiła tylko słupek.

Po pół godzinie gry kolejną dogodną okazję mieli Szkoci, ale uderzenie Stephena O’Donnella zostało bardzo dobrze wybronione przez Jordana Pickforda. Do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis. Tempo meczu było bardzo szybkie, a obie reprezentacje niezwykle waleczne.

Na początku drugiej połowy bardzo mocny strzał sprzed pola karnego oddał Mason Mount, ale golkiper Szkocji powstrzymał jego zamiary. W 63. minucie kolejną bardzo dobrą sytuację mieli Szkoci. Strzał z woleja oddał Lyndon Dykes, a w ostatniej chwili piłkę z linii bramkowej wybił Daniel James, ratując swój zespół przed utratą gola.

W 79. minucie doszło do kontrowersyjnego wydarzenie. Z piłką w polu karnym znalazł się Raheem Sterling. Skrzydłowy Manchesteru City popędził w kierunku linii końcowej boiska i nagle upadł. Lekko w stopę nadepnął go Andrew Robertson, ale arbiter Lahoz kazał grać dalej. Końcowy wynik to bezbramkowy remis. Anglia zajmuje drugie miejsce w grupie D, a na awans wciąż jeszcze szanse ma Szkocja.