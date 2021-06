Reprezentacja Anglii wywalczyła we wtorek awans od ćwierćfinału Euro 2020. Podopieczni Garetha Southgate’a pokonali na londyńskim Wembley 20 reprezentację Niemiec. Z kim Anglia zagra w ćwierćfinale?

Reprezentacja Anglii pokonała we wtorkowym meczu 1/8 finału Euro 2020 Niemcy i awansowała do ćwierćfinału

W ćwierćfinale rywalem reprezentacji Anglii będzie zwycięzca spotkania Szwecja – Ukraina

Mecz 1/4 finału z udziałem angielskiego zespołu rozegrany zostanie 3 lipca

Hit dla reprezentacji Anglii

Wtorkowe spotkanie na londyńskim Wembley, w którym reprezentacja Anglii podejmowała Niemcy było największym hitem 1/8 finału Euro 2020. Za zespołem Garetha Southgate’a przemawiał atut własnego boiska i wypełnione po brzegi angielskimi kibicami trybuny. Niesamowity doping poniósł reprezentację Anglii do zwycięstwa, które celnymi uderzeniem w drugiej połowie zapewnili jej Raheem Sterling i Harry Kane.

Rywal Anglii w ćwierćfinale Euro 2020

Reprezentacja Anglii musi jeszcze poczekać na swojego rywala. Pozna go we wtorek wieczorem, po zakończeniu spotkania Szwecja – Ukraina. Obie reprezentacje zagrają o awans do ćwierćfinału na Hampden Park w Glasgow, a mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

Ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy reprezentacją Anglii i zwycięzcą meczu Szwecja – Ukraina zostanie rozegrane w sobotę 3 lipca o godzinie 21:00 na Stadio Olimpico w Rzymie.