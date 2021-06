Gdzie obejrzeć mecz Anglia – Niemcy? Z meczu Anglia – Niemcy: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji i online. O której godzinie mecz Anglia – Niemcy? Spotkanie 1/8 finału Mistrzostw Europy odbędzie się na Wembley w Londynie. Zobacz, gdzie można oglądać mecz Anglia – Niemcy na żywo – w telewizji i online za darmo. Sprawdź o której jest mecz Anglia – Niemcy.

Anglia – Niemcy: gdzie oglądać mecz Euro online?

Jeden z faworytów do końcowego triumfu w Euro 2020 już we wtorek pożegna się z turniejem. Reprezentacja Anglii na londyńskim Wembley zagra o awans do ćwierćfinału z Niemcami. Pojedynek zapowiada się niezwykle ciekawie i trudno wskazać w nim zdecydowanego faworyta.

Nieco więcej atutów po swojej stronie mają podopieczni Garetha Southgate’a, a największym niewątpliwie jest możliwość rozegrania meczu przed własną publicznością na Wembley. Angielska drużyna w fazie grupowej solidnie spisywała się również w defensywie (nie straciła ani jednego gola), co było dużym problemem dla reprezentacji Niemiec. Nie mniej jednak może to nie mieć żadnego znaczenia we wtorkowym spotkaniu w Londynie.

Kto będzie górą w tym meczu? Sprawdź nasze typy na mecz Anglia – Niemcy. Zachęcamy również do sprawdzenia jakie typy bukmacherskie przygotowaliśmy na inne spotkania Euro 2020.

Anglia – Niemcy, transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie 1/8 finału Euro 2020 w Londynie, podobnie jak pozostałe spotkania finałów Mistrzostw Europy, będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Anglia – Niemcy transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP2, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Anglia – Niemcy: transmisja online za darmo

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Wembley w Londynie, będzie również dostępna w internecie. Mecz Anglia – Niemcy online na żywo obejrzysz za internetowej stronie tvpsport.pl oraz za pośrednictwem pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

O której godzinie mecz Anglia – Niemcy

Spotkanie 1/8 finału Euro 2020: Anglia – Niemcy rozegrane zostanie we wtorek (29 czerwca). Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Anglia – Niemcy: kursy bukmacherskie

Anglia Niemcy 2.66 3.30 3.00 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 29. czerwca 2021 13:25 .

