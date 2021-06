Anglia pokonała Chorwację 1:0 (0:0) w pierwszym meczu grupy D. Synowie Albionu mają więc ogromną szansę na wyjście z pierwszej pozycji, gdyż w kolejnych spotkaniach zagrają z Czechami oraz Szkocją.

Anglia i Chorwacją są niewątpliwie najlepszymi reprezentacjami grupy D. Niedzielny pojedynek był prawdopodobnie starciem o to, kto wyjdzie z pierwszego miejsca. W pierwszej połowie brakowało klarownych okazji, aby którakolwiek z reprezentacji mogła objąć prowadzenie. Najbliżej zdobycia bramki był Phil Foden. Młoda gwiazda Manchesteru City otrzymała dobre podanie i oddała strzał. Jej uderzenie obiło jednak tylko słupek. Była to jedyna groźna okazja do przerwy, dlatego zawodnicy schodzili do szatni przy wyniku 0:0.

W drugiej połowie tempo meczu również nie było zbyt szybkie. Chorwaci po przerwie grali nieco lepiej i próbowali swoich okazji. W pewnym momencie jednak szybki atak wyprowadzili Anglicy. W 57. minucie Phillips zagrał do Raheema Sterlinga w pole karne. Gracz Manchesteru City zdążył oddać uderzenie, które po rękach Livakovicia trafiło do siatki.

Chorwaci próbowali odpowiedzieć na gola Anglików i doprowadzić do wyrównania. W 66. minucie zaatakowali bramkę Synów Albionu. Odbita piłka trafiła do Ante Rebicia. Napastnik Milanu mógł oddać strzał z woleja, ale jego uderzenie z lewej nogi okazało się mocno niecelne. Była to jedyna tak dobra okazja Chorwatów po utracie bramki. Anglicy bardzo dobrze spisali się w obronie, nie dali sobie strzelić gola i zgarnęli komplet punktów.

W drugim spotkaniu grupy D Szkocja zmierzy się z Czechami. Zagrają w 14 czerwca, pierwszy gwizdek usłyszymy o 15:00.