Niezależnie od wyniku Euro 2020 Gareth Southgate pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Anglii. Tamtejsza Federacja Piłkarska liczy na to, że selekcjoner będzie prowadzić kadrę także po mundialu 2022 w Katarze.

Kadra Southgate’a awansowała do najlepszej czwóki na mundialu w Rosji. Teraz jest jednym z faworytów Euro 2020.

Anglicy zagrają o ćwierćfinał z Niemcami. Mecz zostanie rozegrany we wtorek na Wembley w Londynie.

Niezależnie od wyniku mistrzostw Europy Gareth Southgate utrzyma posadę selekcjonera.

Mecz z Niemcami bez znaczenia dla losów selekcjonera

Reprezentacja Anglii przygotowuje się do wtorkowej rywalizacji o ćwierćfinał mistrzostw Europy przeciwko Niemcom. Niezależnie od wyniku na Wembley Gareth Southgate utrzyma swoje stanowisko.

Jasno zasugerował to dyrektor wykonawczy tamtejszej federacji (Football Association – FA), Mark Bullingham. – Poparcie dla Garetha jest niezachwiane. Jesteśmy w 100 procentach za nim – powiedział w rozmowie ze Sky Sports.

Southgate podpisał swój ostatni kontrakt w 2018 roku i pewne jest, że będzie prowadzić drużynę Synów Albionu do mundialu w Katarze, którzy odbędzie się za 16 miesięcy. – Gareth wie jaką mam opinię na jego temat i jak jestem zadowolony z postępów, jakie wykonała ta reprezentacja. Oczywiście, że chcielibyśmy go zatrzymać dłużej niż do końca 2022 roku – zadeklarował Bullingham.

Ewentualne rozmowy o przedłużeniu umowy Southgate’a z federacją będą prowadzone po zakończeniu Euro 2020.

50-latek prowadzi drużynę narodową od 2016 roku, gdy zajął miejsce Sama Allardyce’a. Wcześniej prowadził angielską kadrę do lat 21.

