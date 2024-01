"Emocje poczuję na pewno w momencie, gdy zasiądę za mikrofonem. To duża odpowiedzialność" - mówi Dariusz Szpakowski w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" na temat powrotu na komentatorskie stanowisko przy okazji Euro 2024. Potwierdzając tym razem po raz pierwszy, że jego głos ponownie usłyszą kibice w całej Polsce.

Dariusz Szpakowski potwierdził, że wróci do komentowania meczy

O takim scenariuszu mówiono od jakiegoś czasu

Legendarny komentator ma znów ubrać słuchawki przy okazji Euro 2024

Ten głos znów usłyszą wszyscy!

Dariusz Szpakowski to bez cienia wątpliwości największa ikona dziennikarstwa sportowego w Polsce. Legendarny komentator TVP relacjonował dla telewizji publicznej dziewięć (z kolei dla radia trzy) turnieje rangi mistrzostw świata. Podczas tego ostatniego w Katarze pożegnał się z widzami słowami: “To mój ostatni finał mistrzostw świata, ale jeszcze nie odkładam mikrofonu”. Teraz, po ponad roku przerwy wiadomo, że 72-latek znów zasiądzie na komentatorskim stanowisku, o czym sam mówi.

– Emocje poczuję na pewno w momencie, gdy zasiądę za mikrofonem. Trzeba się dobrze przygotować. To duża odpowiedzialność. Więcej mam do stracenia, niż do zyskania, dlatego powrót wiąże się ze sporym stresem. Ale bardzo się cieszę – komentuje w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

Poza powrotem do komentowania przy okazji Euro 2024, Szpakowski obejmie także posadę doradcy zarządu do spraw sportu w TVP.

