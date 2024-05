Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spellatti musi zrezygnować z 4 piłkarzy przed Euro

Reprezentacja Włoch rozegra dwa mecze towarzyskie przed letnim turniejem w Niemczech, mierząc się z Turcją 4 czerwca i Bośnią 9 czerwca. Na mistrzostwach Europy drużyna Spallettiego zmierzy się z Hiszpanią, Chorwacją i Albanią w grupie B. Wstępna kadra Włoch wzbudziła już spore kontrowersje wśród kibiców, którzy zwracają uwagę na brak takich zawodników jak Manuel Locatelli, Giacomo Bonaventura, Ciro Immobile, Michele Di Gregorio, Federico Gatti i Matteo Politano. Wcześniej wydawało się, że niektórzy z nich, jak Gatti mogą być pewni gry na Euro 2024.

UEFA potwierdziła, że drużyny mogą zgłosić do 26 zawodników na mistrzostwa Europy w Niemczech, więc Spalletti będzie musiał zrezygnować z czterech graczy z 30-osobowej wstępnej listy. Wśród czterech powołanych bramkarzy, Ivan Provedel z Lazio jest najbardziej oczywistym kandydatem do skreślenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ostatnie problemy z kontuzjami.

W obronie to Raoul Bellanova z Torino może znaleźć się na liście do odrzucenia ze względu na jego brak doświadczenia na poziomie międzynarodowym. Oczywistym wyborem do zwolnienia miejsca w środku pola wydaje się być Nicolo Fagioli z Juventusu, który przez większość sezonu był odsunięty od gry przez zawieszenie za udział w zakładach bukmacherskich. Ponadto Michael Folorunsho z Hellasu Verona również wydaje się być kandydatem do skreślenia z kadry, nie mając na koncie żadnego występu w seniorskiej drużynie Włoch.

