Spalletti odkrył karty, znana kadra Włochów na Euro 2024

Reprezentacja Włoch jest kandydatem do wygrania Euro 2024. Znana jest z kolei szeroka kadra Squadra Azzurra na mistrzostwa Europy. Włosi do turnieju podejdą jako obrońcy tytułu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Luciano Spalletti ogłosił kadrę na Euro 2024

Reprezentacja Włoch jest w trakcie przygotowań do Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech. Do turnieju drużyna podejdzie pod wodzą Luciano Spallettiego, który objął stery nad Squadra Azzurra we wrześniu minionego roku, stawiając na ustawienie 4-3-3. Nadzieje w gronie kibiców są duże. Tym bardziej że reprezentacja Włoch nie wywalczyła awansu na mundial w Katarze w 2022 roku.

Tymczasem w czwartek 23 maja 2024 ogłoszona została wstępna kadra Squadra Azzurra na niemiecki turniej. Liczy 30 zawodników. Finalnie zostanie ona skorygowana do 26 graczy. Włosi w trakcie fazy grupowej mistrzostwo Europy zmierzą się kolejno z: Albanią, Hiszpanią i Chorwacją. Przed startem turnieju rozegrają natomiast dwa mecze kontrolne. Najpierw już 4 czerwca zmierzą się z Turcją. Z kolei pięć dni później na drodze włoskiej ekipy stanie Bośnia i Hercegowina.

Szeroka kadra reprezentacji Włoch na Euro 2024:

Bramkarze: Donnarumma (PSG), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Provedel (Lazio);

Obrońcy: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna), Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juventus);

Pomocnicy: Barella (Inter), Frattesi (Inter), Cristante (Roma), Pellegrini (Roma), Fagioli (Juventus), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Hellas Verona);

Napastnicy: Chiesa (Juventus), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio), El Shaarawy (Roma).

