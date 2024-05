Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Rashford i Henderson nie jadą na Euro 2024

Gareth Southgate postanowił nieco odświeżyć skład reprezentacji Anglii na nadchodzę mistrzostwa Europy. Jak się okazuje, podczas turnieju nie zobaczymy dwóch zawodników, którzy w ostatnich latach odgrywali kluczowe role w kadrze Synów Albionu.

Jordan Henderson, który nie opuścił żadnego dużego turnieju od Euro 2012, zapłacił cenę za słaby sezon. Były kapitan Liverpoolu miał trudności po przeprowadzce do Saudi Pro League i nie odzyskał formy po dołączeniu do Ajaxu w styczniu. Z kolei Marcus Rashford, który w Manchesterze United grał poniżej oczekiwań, ustąpił miejsca zawodnikom takim jak Cole Palmer, Phil Foden i Bukayo Saka, którzy są w zdecydowanie lepszej formie. Ponadto pominięty został również Ben Chilwell, mimo dużych wątpliwości co do kondycji Luke’a Shawa na lewej obronie.

Reprezentacja Anglii na Euro 2024 trafiła do grupy C wraz z Serbią, Danią i Słowenią. Niewątpliwie jest największym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca, choć z pewnością Duńczycy i Serbowie spróbują sporo namieszać. Wydaje się, że najmniejsze szanse na awans do fazy pucharowej mają Słoweńcy. Zespół Garetha Southgate’a mistrzowskiego zmagania rozpocznie 16 czerwca rywalizacją z Serbią.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

