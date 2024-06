Reprezentacja Włoch podczas Euro 2024 będzie bronić tytułu. Bryan Cristante w rozmowie z portalem Uefa.com przyznał, że Włosi wiedzą, jak wygrywać i chcą to powtórzyć.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Bryan Cristante

Bryan Cristante nie ma wątpliwości, Włosi chcą powtórzyć sukces z Euro 2020

Mistrzostwa Europy 2024 zbliżają się wielkimi krokami, a reprezentacje, które uczestniczą w tym turnieju, są na finiszu przygotowań. Szczególną uwagę przykuwa reprezentacja Włoch, która na niemieckich boiskach będzie bronić tytułu najlepszej kadry w Europie, wywalczonego podczas ostatniego Euro. Jeden z podstawowych zawodników w zespole Luciano Spallettiego, Bryan Cristante w wywiadzie udzielonym dla oficjalnej strony UEFA wyznał, że Azzurri chcą powtórzyć ostatni sukces.

– Wiemy, jak wygrywać i chcemy to powtórzyć – powiedział Bryan Cristante na łamach oficjalnej strony Uefa.com.

– Być może mamy nieco młodszy skład, ale wciąż utalentowany z równie dobrym trenerem. Mamy wielu bardzo dobrych pomocników, ale to dobrze, że istnieje rywalizacja o miejsce w składzie – dodał pomocnik reprezentacji Włoch.

Bryan Cristante pokusił się również o ocenę grupy, w której przyjdzie im rywalizować. Zdaniem pomocnika AS Romy rywale włoskiej kadry prezentują wysoki poziom i nawet Albania może stanowić dla nich duże zagrożenie. Wynika to z faktu, że wielu zawodników z Albanii na co dzień występuje w Serie A.

– Albania będzie trudnym rywalem, ponieważ mają wielu zawodników, których znamy z Serie A. Być może największym niebezpieczeństwem będzie to, jak dobrze nas znają – podkreślił zawodnik cytowany przez portal Football Italia.

– Dobry start w tak trudnej grupie jest najważniejszy, ponieważ każdy mecz staje się fundamentalny. Hiszpania i Chorwacja udowodniły w ostatnich latach, że są świetnymi zespołami, ale my też to pokazaliśmy. To trudna grupa zarówno dla nas, jak i dla naszych rywali – dodał Cristante.

Włochy udział w Euro 2024 rozpoczną od meczu w sobotę (15 czerwca) od meczu z Albanią. Początek rywalizacji na stadionie Signal Iduna Park o godzinie 21:00.