Pedri podczas meczu Hiszpania - Niemcy w ćwierćfinale Euro 2024 ponownie doznał poważnej kontuzji. Jak informuje dziennik Mundo Deportivo, przerwa piłkarza Barcelony potrwa ok. miesiąc.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri wróci na boisku nie wcześniej niż za miesiąc

Nie tak wyobrażał sobie Mistrzostwa Europy 2024 pomocnik reprezentacji Hiszpanii. Pedri jeszcze nie tak dawno walczył z czasem, aby dojść do siebie po kontuzji uda, która pokrzyżowała mu ambitne plany w poprzednim sezonie. Teraz środkowy pomocnik FC Barcelony ponownie musi się zmagać z urazem, który przekreśla jego dalszą grę na Euro. Pierwsze informacje o stanie zdrowia Hiszpana sugerowały, że doznał on skręcenia więzadła w lewym kolanie. Z kolei najnowsze wieści potwierdziły te doniesienia. Co więcej, pojawiła się informacja o tym, jak długo Pedri będzie niedostępny.

Ferran Martinez dziennikarz Mundo Deportivo w sobotę po południu napisał, że diagnoza kontuzji Pedriego została potwierdzona po badaniach. Skręcenie więzadła w kolanie wyłączy reprezentanta Hiszpanii z gry na nie mniej niż miesiąc. Oznacza to oczywiście, że wychowanek FC Barcelony tak jak przypuszczano, nie zagra już w pozostałych meczach na Euro 2024.

La Furia Roja w meczu z Niemcami zapewniła sobie prawo gry w półfinale. Podopieczni Luisa de la Fuente wygrali (2:1) po dogrywce z gospodarzem turnieju, reprezentacją Niemiec. Na listę strzelców w hiszpańskiej kadrze wpisali się Dani Olmo oraz Mikel Merino.

W decydującym o awansie do finału Euro 2024 spotkaniu Hiszpania zmierzy się z Francją. Les Bleus w piątek po serii jedenastek wyeliminowali Portugalię. Mecz Hiszpania – Francja odbędzie się we wtorek (9 lipca) o godzinie 21:00 na stadionie Allianz Arena w Monachium.