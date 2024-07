Georges Mikautadze podczas letniego okna transferowego może zamienić Metz na AS Monaco. Dyrektor klubu Thiago Scuro w rozmowie z portalem Get French Football News potwierdził zainteresowanie napastnikiem.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Georges Mikautadze

Mikautadze na radarze Monaco, trwają negocjację z Metz

Reprezentacja Gruzji sprawiła olbrzymią niespodziankę podczas trwających Mistrzostw Europy 2024. Krzyżowcy w swoim oficjalnym debiucie na dużym turnieju dotarli do fazy pucharowej, wychodząc z grupy z 3. miejsca. Ich przygoda z turniejem na niemieckich boiskach zakończyła się w 1/8 finału, lecz wspomnień z występu nikt im nie zabierze. Przede wszystkim w Niemczech błyszczał napastnik – Georges Mikautadze. Gruzin w 4 meczach zdobył 3 bramki, a po fazie grupowej był liderem klasyfikacji strzelców.

Wspaniała dyspozycja strzelecka snajpera gruzińskiej reprezentacji poskutkowała zainteresowaniem na rynku transferowym. Usługami piłkarza zaczęły interesować się duże kluby. Jeden z nich przeszedł nawet do bezpośrednich negocjacji z obecnym zespołem 23-latka FC Metz. Drużyna, która chce sprowadzić Mikautadze do siebie to AS Monaco. O trwających rozmowach opowiedział dyrektor klubu z Księstwa Monako, Thiago Scuro w rozmowie z portalem Get French Football News.

– Prowadzimy rozmowy z Mikautadze i mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się nam osiągnąć uczciwe porozumienie. Spodziewamy się znaleźć sposób, aby sprostać oczekiwaniom Metz. Rozmawiam bezpośrednio z ich prezesem – powiedział dyrektor Monaco cytowany przez Fabrizio Romano.

Mikautadze w poprzednich rozgrywkach Ligue 1 w barwach Metz wystąpił w 22 meczach, w których zdobył 14 bramek i zanotował 4 asysty. Jego druga przygoda z klubem rozpoczęła się zimą bieżącego roku, gdy najpierw został wypożyczony z Ajaksu, a następnie 1 lipca oficjalnie wykupiony za kwotę 13 milionów euro.