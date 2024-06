PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe

Skład wypełniony gwiazdami Euro 2024

Euro 2024, które już jutro rozpocznie się na stadionach w Niemczech będzie nam towarzyszyć przez najbliższy miesiąc. Kilkadziesiąt spotkań z udziałem najlepszych piłkarzy Europy z pewnością w każdym fanie futbolu wzbudza sporo emocji. Ale nie ma co się dziwić, na boisku zobaczymy m.in. Kyliana Mbappe, Juda Bellinghama czy Floriana Wirtza. To m.in. dla takich gwiazd przychodzi się na stadiony, ale co byłoby gdyby złożyć zespół z tylko takich piłkarzy? Sprawdziliśmy to tworząc najdroższą – według wyceny serwisu “Transfermarkt” – możliwą jedenastkę z dostępnych na Euro 2024 graczy. Skład przedstawiony jest na poniższej grafice.

Koszt całkowity wycen jedenastu powyższych piłkarzy, to bagatela, miliard dwieście milionów euro! Analizując jednak po kolei. Na pozycji bramkarza znalazł się Gregor Kobel. 26-letni bramkarz reprezentacji Szwajcarii i Borussi Dortmund wyceniany jest na 40 milionów euro. Z kolei obaj środkowi defensorzy, Ruben Dias oraz William Saliba, warci są po 80 milionów euro. Prawy obrońca w tym zestawieniu, czyli Trent Aleksander-Arnold grający dla reprezentacji Anglii wart jest według “Transfermarktu” około 70 milionów. Nieco droższy jest Josko Gvardiol z Chorwacji, bo kosztuje 80 milionów euro.

W drugiej linii mamy trzech piłkarzy, z czego dwóch reprezentuje barwy narodowe Anglii. Declan Rice, grający na co dzień w Arsenalu, wart jest 120 milionów euro i jako jeden z pięciu graczy w tym zestawieniu przekracza tę magiczną granicę. Jego partnerem w środku pola jest reprezentacyjny kolega, a więc Jude Bellingham. Jego wycena sięga 180 milionów euro i wspólnie z Kylianem Mbappe jest najdroższym graczem na Euro 2024. Pomoc dopełnia wielki talent, czyli Florian Wirtz – również warty powyżej stu milionów.

Linia ataku to prawdziwa ofensywa. Na pozycji numer “9” znalazł się kapitan reprezentacji Francji i nowy gracz Realu Madryt, czyli Mbappe. Za jego plecami formację uzupełnia Phil Foden z reprezentacji Anglii, którego portal “Transfermakrt” wycenia na 150 milionów euro. Po drugiej stronie jest z kolei Rafael Leao, Portugalczyk nowy klub mógłby kosztować przynajmniej 90 milionów euro.

Imię i nazwisko Kraj pochodzenia Wartość Gregor Kobel Szwajcaria 40 milionów euro Trent Aleksander-Arnold Anglia 70 milionów euro William Saliba Francja 80 milionów euro Ruben Dias Portugalia 80 milionów euro Josko Gvardiol Chorwacja 80 milionów euro Declan Rice Anglia 120 milionów euro Jude Bellingham Anglia 180 milionów euro Florian Wirtz Niemcy 130 milionów euro Phil Foden Anglia 150 milionów euro Rafael Leao Portugalia 90 milionów euro Kylian Mbappe Francja 180 milionów euro

Podsumowując, w najdroższej jedenastce Euro 2024 znalazło się aż czterech Anglików, dwóch Portugalczyków oraz Francuzów, a także Niemiec, Szwajcar i Chorwat.

Czytaj więcej: Raport z Euro. Świderski i Dawidowicz krok od powrotu. Co z zamieszaniem wokół Lewandowskiego?