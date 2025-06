dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe pokonał chorobę. Jest do dyspozycji Xabiego Alonso

Kylian Mbappe z powodu choroby nie zagrał w żadnym z trzech grupowych meczów Klubowych Mistrzostw Świata. Real Madryt bez francuskiego napastnika w składzie wygrał z austriackim Red Bullem Salzburg (3:0), poradził sobie z meksykańską Pachuką (3:1) oraz zremisował z saudyjskim Al-Hilal (1:1). Tym samym drużyna Królewskich zameldowała się w 1/8 finału prestiżowego turnieju, gdzie zmierzy się z Juventusem. Hitowy pojedynek odbędzie się już w najbliższy wtorek, 1 lipca o godzinie 21:00.

Jak podaje Ruben Martin z hiszpańskiego dziennika „AS”, Xabi Alonso w jutrzejszym spotkaniu wreszcie będzie miał do swojej dyspozycji Kyliana Mbappe, który doszedł już do siebie po ostrym zapaleniu żołądka. W tym momencie niewiadomą pozostaje tylko to, czy 26-latek wybiegnie w wyjściowej jedenastce, gdyż może rozpocząć potyczkę Real Madryt – Juventus na ławce rezerwowych. Środkowy napastnik od kilku dni jest w regularnym treningu, co na pewno cieszy szkoleniowca ekipy Los Blancos.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kylian Mbappe z powodzeniem występuje w barwach drużyny Królewskich od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu bez kwoty odstępnego po wcześniejszym rozstaniu z Paris Saint-Germain. W ostatnim sezonie kapitan reprezentacji Francji rozegrał 56 meczów, zdobył 43 bramki i zaliczył 5 asyst, sięgając przy okazji po Złotego Buta. Kontrakt mierzącego 178 centymetrów snajpera z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Wartość rynkowa gwiazdora wynosi około 180 milionów euro.