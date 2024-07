Nie tylko Kroos! Jeszcze jedna legenda kończy karierę w reprezentacji Niemiec

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Thomas Mueller

Thomas Mueller zapowiada koniec kariery w reprezentacji Niemiec po Euro 2024

Reprezentacja Niemiec po pasjonującym meczu odpadła w ćwierćfinale Euro 2024. Lepsi od gospodarzy turnieju o 120 minutach rywalizacji okazali się gracz z Hiszpanii. Gol Mikela Merino w samej końcówce dogrywki, w momencie, gdy każdy czekał już na serię rzutów karnych, wyeliminował podopiecznych Julianna Nagelsmanna i kompletnie pogrzebał ich nadzieje na awans. Choć trzeba przyznać, że w doliczonym czasie gry mieli oni wyśmienitą okazję do wyrównania.

Niemniej finalny rezultat jest taki, że to La Furia Roja gra dalej, a Die Mannschaft jadą do przysłowiowego domu. Ten mecz miał jednak także bardzo ważny wymiar dla pewnego pokolenia piłkarzy z Niemiec. Swoją karierę zakończył wraz z odpadnięciem z turnieju Toni Kroos, a to samo zapowiada teraz inny wielki piłkarz. Chodzi mianowicie o Thomasa Muellera.

– Najprawdopodobniej to był mój ostatni mecz w reprezentacji Niemiec – powiedział po meczu napastnik cytowany przez portal “Sky Sports DE”.

Mueller rozegrał dla reprezentacji Niemiec aż 130 spotkań. Zdobył w nich 45 goli i zanotował 41 asyst. 34-latek podniósł z reprezentacją m.in. Puchar Świata podczas mundialu w 2014 roku.

