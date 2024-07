ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Hiszpanii

Niemcy wyeliminowani w ćwierćfinale Euro 2024

W pierwszym ćwierćfinale Euro 2024 reprezentacja Hiszpanii zmierzyła się z gospodarzami turnieju – Niemcami. Podopieczni Luisa De La Fuente przystępowali do tego mecz po znakomitym meczu w 1/8 finału, w którym pokonali Rumunię aż 4:1. Piłkarze Juliana Nagelsmanna z kolei wyeliminowali we wcześniej fazie Danię, zwyciężając 2:0.

W początkowej fazie rywalizacji na boisku w Stuttgarcie lepiej spisywali się Hiszpanie. Jednak mistrzowie świata z 2010 roku nie mogli zagrozić bramce Manuela Neuera. Z biegiem czasu to Niemcy zaczęli dochodzić do głosu. Jednak na przestrzeni pierwszych 45 minut nie mieliśmy zbyt wielu dogodnych okazji bramkowych, choć spotkanie było rozgrywane w bardzo intensywnym tempie. O sporym szczęściu może mówić też Toni Kroos, który za dwa brutalne faule powinien wylecieć z boiska, ale nie zobaczył nawet żółtej kartki.

Druga odsłona mogła rozpocząć się idealnie dla Hiszpanów. Alvaro Morata stanął przed znakomitą okazją do strzelenia głowy, ale jego strzał z bliskiej odległości nie znalazł drogi do bramki. W 52. minucie Lamine Yamal znalazł niepilnowanego w polu karnym Daniego Olmo, który zdołał pokonać Manuela Neuera. Tym samym zespół Luisa de la Fuente potwierdził swoją przewagę w tym pojedynku.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 ⚽ 𝗗𝗮𝗻𝗶 𝗢𝗹𝗺𝗼 wyprowadza Hiszpanów na prowadzenie 🔥



Niemcy muszą gonić wynik.



🔴 📲 OGLĄDAJ #ESPGER ▶️ https://t.co/VxTjrILQAH pic.twitter.com/v1m8Fsoszx — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 5, 2024

Po stracie bramki do zdecydowanych ataków ruszyli Niemcy, którzy stworzyli sobie kilka bardzo groźnych sytuacji. Jednak ofensywna gra sprawiła, że swoje okazje z kontrataków mieli również Hiszpanie, którzy jednak przede wszystkim skupili się na defensywie. Gospodarze turnieju nie przestawali jednak atakować i dopięli swego na parę chwil przed końcem regulaminowego czasu gry. W 89. minucie do wyrównania i zarazem do dogrywki doprowadził Florian Wirtz.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

