Barcelona pozbędzie się problemu? To sugeruje transfer

Barcelona rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. W ograniczonym stopniu bierze w nich udział Marc-Andre ter Stegen. To ma wskazywać na transfer Niemca.

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona liczy na pożegnanie golkipera

Marc-Andre ter Stegen na razie nie pracuje z grupą. Reprezentant Niemiec kontynuuje indywidualne przygotowania. Carlos Monfort zdradził, że golkiper odczuwa ból pleców i nie jest w stanie trenować z resztą drużyny. Problemy 33-latka miały rozpocząć się w poniedziałek, a więc w dniu, w którym Barcelona oficjalnie rozpoczęła presezon.

Chociaż bramkarz do tej pory wyraźnie wskazywał na chęć pozostania w stolicy Katalonii i wszystko wskazywało na to, iż Barcelona nie zdoła przekonać go do zmiany nastawienia, ostatnie dnia mają sugerować przełom. Hiszpańskie media coraz częściej sugerują, że ter Stegen nie wróci do treningów i w najbliższym czasie opuści Blaugranę.

🚨 Como cuenta @AdriiFdez, Ter Stegen tampoco ha salido a entrenar en la segunda sesión de pretemporada.



💪🏻 Sigue ejercitándose en el gimnasio aparentemente por un problema en la espalda.



Veremos qué sucede en la sesión de tarde aunque es difícil que algo cambie en horas… pic.twitter.com/YROACC32R5 — Carlos Monfort (@monfortcarlos) July 15, 2025

Problemy zdrowotne Niemca mają nie być poważne, a jego absencja na zajęciach grupowych to oczywisty znak, iż zamierza on zmienić klubowe barwy. W gronie zainteresowanych sprowadzeniem golkipera wymienia się przede wszystkim Galatasaray. Natomiast Barca aktualnie dysponuje aż czterema zawodnikami na tej pozycji. Oprócz 33-latka, są to Joan Garcia, Wojciech Szczęsny i Inaki Pena.